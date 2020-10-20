فضاءات تجارية : المدراء الجهويون ملزمون بتشديد الرقابة

الجزائر - وجه وزير التجارة , كمال رزيق يوم الاثنين, تعليمات صارمة للمدراء الجهويين لتشديد الرقابة على الفضاءات و النشاطات التجارية فيما يتعلق باحترام أصحاب المحلات التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19, حسب ما أفاد به بيان للوزارة يوم الاثنين.

و جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تقييمي مع المدراء الولائيين و الجهويين للتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ترأسه الوزير بمقر دائرته الوزارية رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي.

و بهذه المناسبة, أسدى السيد رزيق "تعليمات صارمة للسيدات والسادة المدراء، بضرورة تشديد الرقابة على الفضاءات و النشاطات التجارية فيما تعلق بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي واحترام أصحاب المحلات للتدابير الوقائية من فيروس كورونا". اقرأ أيضا : غلق 1.000 محل تجاري لعدم احترام إجراءات الوقاية ...

كما شملت التعليمات "اتخاذ كافة الإجراءات في حق التجار المخالفين وهذا تحت سلطة ولاة الجمهورية وفق تعليمات السيد الوزير الأول".

من جهة اخرى, تناول الاجتماع بعض الملفات المتعلقة بقطاع التجارة من أهمها ملف إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالمنتجات المصنعة محليا.