أوبيب+ : عطار يشدد على احترام الالتزامات لإعادة توازن السوق

الجزائر - شدد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، يوم الاثنين على أهمية احترام الالتزامات بخفض الانتاج بالنسبة للبلدان الموقعة على إعلان التعاون أوبيب /خارج أوبيب (أوبيب+)، من أجل بلوغ هدف إعادة التوازن إلى سوق النفط.

وقال السيد عطار،رئيس ندوة أوبيب، خلال افتتاح الاجتماع ال23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة أوبيب+ عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد أنه "يتعين علينا متابعة هذا المسار نحو إعادة توازن سوق النفط واحترام التزاماتنا مع الابقاء على اليقظة للتأقلم مع تطور الأسواق العالمية للطاقة".

ودعا في هذا الإطار أعضاء إعلان التعاون إلى "مواصلة التركيز على واجباتهم واتخاذ كل الاجراءات للالتزام بوعودهم من خلال آلية التعويض".

و في سياق حديثه عن تطور سوق النفط، اكد الوزير أن ارتفاع عدد الحالات الجديدة اليومية لحالات كوفيد-19 في ظل كل التدابير الوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي تشكل عوامل "مقلقة" للسوق.

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وعاد السيد عطار إلى المعطيات المنشورة في إطار التقرير السنوي لأوبيب 2020 مذكرا أنه بالرغم من التراجع الحاد في 2020، فإنه يتوقع أن يواصل الطلب على الطاقة الأولية ارتفاعه على المديين المتوسط والبعيد بنسبة 25 بالمئة إلى غاية 2045".

وأردف رئيس ندوة أوبيب بالقول "ولمواجهة هذا الطلب المتزايد على الطاقة والبترول، يجب الاستثمار"، مؤكدا على "التزام الجزائر بدعم جهود أوبيب+".