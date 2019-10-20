Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: خسائر بقيمة 10 مليار دولار لشركة سوناطراك

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 20:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
فيروس كورونا: خسائر بقيمة 10 مليار دولار لشركة سوناطراك

الجزائر - تكبد مجمع سوناطراك خسائر كبيرة تقدر ب 10 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا, مسجلا انخفاضا بنسبة 41% من رقم أعمالها للتصدير, حسبما جاء في حصيلة لوزارة الطاقة.

و تم الكشف عن هذا المبلغ في حصيلة نشرتها الوزارة اليوم الاثنين خلال اجتماع بين وزير الطاقة والمدراء الولائيين لقطاعه.

و تشير ذات الحصيلة, إلى أن مجمع سونلغاز سجل خسائر بقيمة 7ر18 مليار دينار جزائري بسبب انخفاض الاستهلاك جراء تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز خلال نفس الفترة.

كما تأثرت شركة نفطال التي سجلت خسائر تقدر بنحو 41 مليار دينار خلال نفس فترة المقارنة.

في ذات السياق سجل فرع سوناطراك المتخصص في النقل الجوي, طيران الطاسيلي,  خسارة ب 5ر1 مليار دينار جزائري. وقد واجهت شركات القطاع الطاقوي تباطؤًا في النشاط الاقتصادي العالمي وتقليص عدد عمالها كجزء من الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس.

وإزاء هذا الوضع, تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من هذه الأزمة الصحية والمالية، بما في ذلك تخفيض الميزانية الاستثمارية لمجمعي (سوناطراك سونلغاز) من اجل توفير مبلغ 150 مليار دينار جزائري، حسب الوزارة.

وفي إطار خارطة طريق تطوير القطاع، تم النظر أيضًا في إعادة تنظيم كل من سوناطراك و سونلغاز، من اجل السماح للشركتين بالتركيز على أعمالهما الأساسية، تحديث أنظمة التسيير والمعلومات، وتحسين تكاليف الاستغلال والاستثمار.

أما الهدف الآخر المحدد هو تخفيض ميزانية التسيير للشركتين العموميتين بنسبة 17%، أي بمبلغ إجمالي قدره 182 مليار دينار جزائري، وفقًا للأرقام التي قدمتها الوزارة.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: خسائر بقيمة 10 مليار دولار لشركة سوناطراك
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2020 20:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.19

فيروس كورونا: خسائر بقيمة 10 مليار دولار لشركة سوناطراك

20.10.19

قسنطينة : استعمال المياه الجوفية لسقي حقول زراعة الحبوب

20.10.19

الجزائر/كرواتيا: بحث سبل التعاون في القطاع

20.10.19

بلمهدي: الفتح التدريجي للمساجد يتم بشكل علمي و تحت رقابة صحية صارمة

20.10.19

الجلفة :توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل 

20.10.19

التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور

الأكثــر قـراءة

20.10.17

تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.13

سطيف: تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية