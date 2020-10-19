ضيافات: هدف الحكومة الأول إشراك الشباب في بناء الوطن

سطيف - أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات اليوم الاثنين من سطيف بأن "هدف الحكومة الأول هو إشراك الشباب في بناء الوطن".

وأوضح الوزير المنتدب لدى وضعه حيز الخدمة مشروع تزويد بعض مناطق الظل التابعة لبلدية تيزي نبشار "شمال سطيف" بمياه الشرب خلال زيارة عمل و تفقد ستدوم يومين بهذه الولاية، أن "هدف الحكومة هو إشراك الشباب في ديناميكية التنمية و بناء الوطن".

وقال السيد ضيافات "ثروتنا اليوم هي الشباب و ثورتنا هي ثورة بناء و من ثمة يتعين علينا أن نصغي للشباب و نشركهم في جميع المشاريع التنموية على غرار هذا المشروع المنجز بمناولة من إحدى المؤسسات المحلية المصغرة".

وفي ذات السياق، أردف الوزير المنتدب "إذا أردنا تطوير مؤسسات الشباب لابد من تشجيع المناولة و إذا رغبنا في تنمية مناطق الظل يتعين علينا الاعتماد على شبابها و الاهتمام أكثر بالقدرات الشبانية التي تزخر بها هذه المناطق".

كما أفاد السيد ضيافات بأن "الاستراتيجية الجديدة للحكومة موجهة نحو الشباب الجزائري باعتباره هو الثروة الحقيقية قبل الاستثمار في العتاد أو أمور أخرى".

ودعا الوزير المنتدب بالمناسبة المواطنين إلى استغلال كل القنوات المتاحة حاليا في ظل التطور التكنولوجي لإيصال انشغالاتهم إلى مختلف السلطات المعنية.

وكان السيد ضيافات قد استمع بإمعان لانشغالات سكان مناطق الظل في كافة النقاط التي مر بها و التي ارتكزت على وجه الخصوص في إنجاز طرقات فك العزلة والربط بشبكات التموين بالغاز الطبيعي و مياه الشرب.

ولدى حلوله بولاية سطيف، أشرف الوزير المنتدب على وضع حيز الخدمة لمشروع الطريق الرابط بين أولاد جابر و القرقور على مسافة 1،3 كلم و ذلك ببلدية عموشة علاوة على وضع حيز الخدمة لمشروع إعادة الاعتبار لجزء من الطريق البلدي رقم 602 بعين قلو مركز باتجاه دوار قرارية على مسافة 4 كلم و كذا مشروع تموين عديد مناطق الظل ببلدية عين عباسة بمياه الشرب.

وسيواصل السيد ضيافات اليوم الأول من زيارته لولاية سطيف بعقد لقاء مع ممثلي أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار مختلف أجهزة الدعم على مستوى مقر الولاية مع تسليم مقررات تمويل مؤسسات جديدة و توزيع محلات لفائدة الشباب المتحصل على مشاريع.