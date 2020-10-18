سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة

الجزائر - ساهمت مؤسسة سوناطراك رفقة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة "قاصدي مرباح" بولاية ورقلة، حسب ما أفاد به بيان للمجمع اليوم الاحد.

و جاء في البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية للمحروقات على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "تعزيزا و تثمينا لدورها كشريك اقتصادي و متعامل اجتماعي، ساهمت مؤسسة سوناطراك رفقة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية (ANVREDET) في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة "قاصدي مرباح" بولاية ورقلة".

إقرأ أيضا: جامعة ورقلة: دخول الحاضنة التكنولوجية حيز الخدمة منتصف شهر نوفمبر المقبل وأوضح ذات المصدر ان هذا المشروع العلمي يرمي الى تثمين البحوث العلمية والأعمال الابتكارية المختلفة و تجسيدها من خلال مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية لإنشاء مؤسسات ناشئة و شركات صغيرة و متوسطة.

وقال الرئيس المدير العام للمجمع العمومي، توفيق حكار في تصريح اورده البيان "لدى سوناطراك رؤية لمواكبة و مرافقة المؤسسات الناشئة بفتح المجال أمامها وإعطائها الفرصة للبحث معا في مشاريعها و تطويرها".