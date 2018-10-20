الألعاب المتوسطية وهران-2022: إنجازات وصعوبات لجنة التنظيم في صلب الاجتماع مع وفد اللجنة الأولمبية الوطنية -

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص و إصابة 119 آخرين بجروح خلال نهاية الأسبوع -

سباحة: الاتحادية الجزائرية تسعى لإيجاد حلول لمشاكل الأندية على مستوى الولايات -

سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة -

فيروس كورونا : التأكد من حالة ايجابية واحدة في المنتخب الجزائري لكرة الريشة -

أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021 -

وقفة بباريس لمطالبة فرنسا بالكف عن عرقلة تسوية النزاع في الصحراء الغربية -

فيروس كورونا: استبعاد العودة إلى الحجر الصحي و لا وجود لموجة ثانية للجائحة -

هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها محور الأسبوع الوطني للقرآن الكريم -

تنظيم ندوة بالجزائر العاصمة حول الأدب الجزائري في المنفى -

دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين -

مستغانم: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري للأجانب وتوقيف 56 شخصا -

اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار: عدة دول تطالب بإنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية -

تعديل الدستور : الصحافة الوطنية تبرز أهمية الوثيقة في رسم معالم جزائر المستقبل -

انتهاء حظر توريد الاسلحة: إرتياح ايراني وسط مخاوف غربية -

مسارات الجزائر-افريقيا متحف خاص يحتفي بالذاكرة و التراث الإفريقي -

مركب الحديد والصلب لوهران توسيالي : تصدير 18400 طن من منتجات الحديد إلى كندا -

الأمم المتحدة : 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام -

تـأجيل عقد اجتماع مجلس الوزراء لكثافة برنامج رئيس الجمهورية والحكومة -