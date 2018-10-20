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أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021

الجزائر - أعلنت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الأحد في بيان لها، عن تمديد مدة صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية لقطاع الأشغال العمومية والبناء والري الى غاية نهاية السنة القادمة، بعد موافقة الوزير الأول على هذا الإجراء.

وأوضحت الوزارة أن "الوزير الأول وافق بصفة استثنائية، في اطار الاجراءات التسهيلية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من اثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، على تمديد ، إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مدة صلاحية  شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات التقنية لقطاع الاشغال العمومية و البناء و الري التي انقضت مدة صلاحيتها".

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أشغال عمومية: تمديد صلاحية شهادات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات إلى نهاية 2021
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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