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سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة

الجزائر - ساهمت مؤسسة سوناطراك رفقة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة "قاصدي مرباح" بولاية ورقلة، حسب ما أفاد به بيان للمجمع اليوم الاحد.

و جاء في البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية للمحروقات على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "تعزيزا و تثمينا لدورها كشريك اقتصادي و متعامل اجتماعي، ساهمت مؤسسة سوناطراك رفقة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية (ANVREDET) في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة "قاصدي مرباح" بولاية ورقلة".

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وأوضح ذات المصدر ان هذا المشروع العلمي يرمي  الى تثمين البحوث العلمية والأعمال الابتكارية المختلفة و تجسيدها من خلال مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية لإنشاء مؤسسات ناشئة و شركات صغيرة و متوسطة.

وقال الرئيس المدير العام للمجمع العمومي، توفيق حكار في تصريح اورده البيان "لدى سوناطراك رؤية لمواكبة و مرافقة المؤسسات الناشئة بفتح المجال أمامها وإعطائها الفرصة للبحث معا في مشاريعها و تطويرها".

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سوناطراك تساهم في إقامة حاضنة جامعية للمؤسسات الناشئة بجامعة ورقلة
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 14:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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