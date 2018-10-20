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دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 13:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين

الجزائر - سيشرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن (أوناب) في تسويق بشكل تدريجي حوالي 48 ألف طن من مخزون الدجاج على المستوى الوطني وذلك ابتداء من يوم الاثنين بهدف كسر الأسعار قبيل حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضح الرئيس المدير العام للديوان محمد بطراوي يوم الأحد في تصريح لـ (وأج) أن هذه العملية التي ستنطلق الاثنين ستتواصل بصفة تدريجية على مستوى ولايات الوطن  بسعر 250 دينار للكيلوغرام الواحد.

وأكد ذات المسؤول أن تسويق هذه المخزونات من الدجاج  من شأنه أن يقطع الطريق أمام اي محاولة للمضاربة و رفع الاسعار قبل اسبوع من حلول المولد النبوي الشريف, حيث عادة ما يرتفع الطلب على اللحوم البيضاء خلال هذه المناسبة.

و تأتي هذه العملية بعد أن شهدت أسعار الدواجن "ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلوغرام " يضيف السيد بطراوي.

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و حسبه, تم تخصيص 49 نقطة تسويق معتمدة موزعة على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة و البليدة و وهران و عنابة و قسنطينة و تلمسان و مستغانم و سيدي بلعباس.

كما تم وضع  نقاط بيع في عدة ولايات عبر الجنوب الكبير على غرار ادرار و إليزي و غرداية و المنيعة، يبرز السيد بطراوي.

و تتواجد نقاط البيع بالعاصمة في بلديات الشراقة وعين البنيان وحسين داي و بلدية الرغاية التي تحتوي على ثلاثة نقاط للتسويق، حسب المسؤول.

آخر تعديل على الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 13:33
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دواجن : الشروع في تسويق 48 ألف طن تدريجيا بداية من الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 13:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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