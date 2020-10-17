غرداية :السيد عطار يحث الشباب على تكثيف جهودهم لبناء "الجزائر الجديدة"

غرداية- حث وزير الطاقة، عبد المجيد عطار يوم السبت من غرداية الشباب لتكثيف جهودهم لبناء ''الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات الناشئة" لإنعاش الإقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير خلال افتتاح يوم دراسي حول" ترقية المؤسسات الناشئة والمحافظة على البيئة بقطاع الطاقة" بحضور الوزراء المنتدبين للبيئة الصحراوية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على التوالي حمزة آل سيد الشيخ وياسين المهدي وليد ونسيم ضيافات " أن الجزائر لا يمكن أن تبنى إلا من خلال تساوي الفرص وإعطاء الفرصة للشباب للتعبير وترقية أفكارهم وكفاءاتهم للمساهمة في إستحداث الثروة وتوفير فرص العمل للشباب".

وأضاف " أن هدف هذا اليوم الدراسي يتمثل في رفع التحدي من خلال استحداث مؤسسات ناشئة ومؤسسات مبتكرة في الجزائر الجديدة التي يكون فيها الشاب قادرا على التعبير وتطوير كفاءاته من أجل بناء اقتصاد وطني وامتصاص البطالة"، قبل أن يدعو الوزير إلى ''التوجه بقوة يوم الفاتح نوفمبر القادم نحو مكاتب التصويت من أجل تشييد الجزائر الجديدة" .

و من جهتهم، شدد الوزراء المنتدبون في تدخلاتهم على ضرورة اعتماد مقاربة " المسؤولية الإجتماعية" بما يسمح بتحسين منظومة إنشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة.

وأكدوا في هذا الشأن" أن كل العمل الذي نقوم به يندرج في إطار تحسين مسار استحداث مؤسسات ناشئة ضمن مقاربة " المسؤولية الإجتماعية"، مما يساعد الشباب في إطلاق مشاريعهم من خلال تبادل للمعلومة بينهم وبين المسؤولين".

وبالنسبة إليهم فإن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار برنامج الحكومة لبعث وتنمية الأنشطة القطاعية وتطوير الإبتكار واستحداث مناصب الشغل للشباب .

ويشكل هذا اللقاء أيضا فرصة للشباب والجامعيين للإطلاع والتعرف على الفرص الهامة للإستثمارات الممنوحة من قبل مختلف القطاعات سيما الطاقة والبيئة.

اقرأ أيضا : طاقة: السيد عطار يتباحث مع الرئيس المدير العام لناتورجي

ومن جهتها أشارت صاحبة المبادرة السيدة عائشة طاقبو أن هذه المبادرة تهدف إلى ربط الصلة بين مختلف الشركاء ( شباب ومسؤولين) بهدف تشجيع تنمية المؤسسات الناشئة.

وأوضحت " أن هذا العمل الجواري يسمح برفع " الغموض والعوائق" في استحداث مؤسسات مصغرة للشباب والإستماع إلى تطلعاتهم".

ويعد اللقاء أيضا فرصة للشباب والجامعيين للإطلاع على فرص الإستثمارات الهامة التي يوفرها قطاعي الطاقة والبيئة في مختلف المجالات.

وقبل ذلك، ترحم الوفد الوزاري على أرواح الشهداء بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة (17 أكتوبر 1961) .كما اطلع على معرض حول المؤسسات المصغرة بولاية غرداية.

وسيقدم خبراء خلال هذا اللقاء مداخلات حول مواضيع متعلقة بفرص الإستثمار بالنسبة للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة، وكذا الفرص في مجال تثمين النفايات لدى فروع سونلغاز فضلا عن الآليات الواجب وضعها لتسهيل حصول المؤسسات الناشئة والمصغرة على الأسواق التي تطلقها نفطال، الى جانب تنظيم ثلاث حلقات نقاش حول الإبتكار والتنمية المستدامة.

وعلى هامش هذا اليوم الدراسي يقوم الوفد الوزاري بزيارة ميدانية يتفقد خلالها منشآت تابعة لقطاعاتهم .