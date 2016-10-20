البيض : نحو الفصل قريبا بشأن 625 سوق غير مستغلة لحد الآن

البيض - كشف وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة بالبيض أنه سيتم قريبا الفصل بشأن 625 سوق عبر الوطن تم إنجازها من طرف الدولة في وقت سابق و التي تظل غير مستغلة لعدة أسباب.

و ذكر الوزير خلال تفقده لعدد من الهياكل التابعة لقطاع التجارة بالبيض أنه "سيتم الفصل في وضعية هذه الأسواق غير المستغلة خلال السنة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من خلال إيجاد طريقة لكيفية استغلالها".

وأضاف السيد رزيق في هذا الصدد أن الدولة "لن تقوم مستقبلا بعميلة بناء وإنشاء الأسواق على مستوى الولايات", داعيا المهتمين بهذا المجال إلى الاستثمار في هذا المجال والمبادرة بإنجاز هذه الفضاءات واستغلالها" مؤكدا أنه "سيتم تقديم التسهيلات لهم من طرف المصالح الولائية بمرافقة من مصالح التجارة".

من ناحية أخرى ذكر الوزير أنه سيتم قريبا رفع التجميد عن السجل التجاري للمواد الغذائية عبر 12 ولاية حدودية وذلك تبعا للتسهيلات التي باشرها قطاع التجارة في إطار عملية تأطير وضبط السوق.

وأضاف أنه يرتقب رفع التجميد عن أربعة مشاريع متعلقة بإنجاز مخابر لمراقبة النوعية بكل من ولايات البيض وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى.

وأفاد كمال رزيق بهذا الشأن أن هذه المشاريع تم تجميدها في وقت سابق, وأن وزارة التجارة هي بصدد القيام بإجراءات على مستوى الحكومة من أجل إعادة بعث مشاريع إنشاء هذه المخابر الأربعة خلال سنة 2021, "حيث تم في هذا الصدد مراسلة وزارة المالية من أجل رفع التجميد عنها."

كما كشف الوزير عن التحضير لإعداد خريطة وطنية متعلقة بمختلف المخازن العمومية والخاصة المتواجدة عبر تراب الوطن قبل نهاية السنة الجارية, حيث تهدف العملية إلى حصر وضبط كل إمكانات التخزين على غرار مخازن التبريد.

وأشار عضو الحكومة إلى أهمية هذه الخريطة التي يتسنى استغلال معطياتها من طرف وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصناعة لا سيما لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الاشكالات في الميدان.

وكانت زيارة وزير التجارة لولاية البيض قد شملت تفقده لمشروع إنجاز مخزن للحبوب بسعة تخزين 10 آلاف طن بعاصمة الولاية, فضلا عن زيارة وحدة تابعة للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "اقروديف", حيث ثمن السيد رزيق مجهودات القائمين على المجمع في توفير منتوجات غذائية ذات نوعية وبأثمان معقولة.

كما كان للوزير لقاء مع موظفي قطاع التجارة بالولاية, حيث ثمن المجهودات المبذولة من طرفهم خاصة خلال جائحة كورونا وقد تم في هذا الصدد تكريم أفراد عائلات عدد من تجار الولاية الذين توفوا جراء الإصابة بهذا الوباء.

كما تفقد الوزير مشروع إنجاز وتهيئة سوق البيض لبيع الخضر والفواكه والألبسة وبيع السيارات والذي ينتظر أن يستلم قريبا, حيث أكد على أهميته لا سيما من جانب خلق مناصب الشغل وتوفير موارد مالية للبلدية, قبل أن يختم زيارته للولاية بلقاء جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية للاستماع لانشغالاتهم.