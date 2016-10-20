كوفيد- 19: تمديد التدابير المالية الاستثنائية الى نهاية 2020

الجزائر - أعلن بنك الجزائر عن تمديد التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي كان قد اتخذها خلال شهر أبريل الفارط إلى غاية نهاية السنة الجارية.

و جاء في البيان الذي نشره البنك على موقعه الالكتروني:"من أجل تخفيف تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي, فإن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ أفريل 2020 , في إطار التعليمة 05 -2020 , قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2020".

و اوضح ذات المصدر ان هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة و إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الزامية تشكيل وسادة الأمان.

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كما تشمل التدابير الاستثنائية المتخذة تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من اجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.

و في سياق ذي صلة, طمأن بنك الجزائر انه "سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني".