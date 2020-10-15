التركيز على نقل البضائع منهجية مستقبلية لقطاع النقل بالسكك الحديدية

المسيلة- أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي يوم الخميس بولاية المسيلة بأن منهجية قطاع السكك الحديدية ستركز إلى جانب نقل المسافرين على نقل البضائع و ذلك لتثمين القطاع.

وأوضح الوزير خلال إعطائه إشارة انطلاق التجارب للقطار ما بين عين الحجل بولاية المسيلة و وغزول (المدية) بأنه قبل دخول هذا الخط حيز الاستغلال تم التعاقد مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بموجب ذلك ستتكفل مؤسسة السكك الحديدية بنقل منتوج التعاونية, كما سيتم مستقبلا إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى.

وأفاد السيد شيعلي بأن هذا الخط سيدخل حيز الاستغلال "قبل نهاية مارس من السنة المقبلة", مذكرا بأن هذا المشروع تم إنجازه من طرف مؤسسات وطنية تعتزم الظفر بصفقات خارج البلاد و ذلك وفق استيراتيجية مرافقة من طرف الحكومة.

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وصرح وزير الأشغال العمومية لـ/وأج بخصوص تشجيع ومرافقة المؤسسات الشبانية لإنجاز مشاريع قطاع الأشغال العمومية بأنه تم مؤخرا إسداء تعليمات لمنح 20 بالمائة من الصفقات لفائدة المؤسسات الشبانية, سواء عن طريق المناولة أو التعاقد, و ذلك بغرض مرافقة وتشجيع هذه المؤسسات على النمو ودعم القطاع.

وكان وزير الأشغال العمومية قد اطلع على سير أشغال توسيع مطار عين الديس, ببلدية أولاد سيدي إبراهيم, الذي خصص له تمويل بقيمة تفوق 4 مليار دج.