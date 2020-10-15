مهنيو تربية المائيات في البحر يطالبون بتحفيزات ضريبية لتطوير الشعبة

و قام المهنيون المنتجون, خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة كريم باني بن ميرة رئيس الغرفة, بعرض الانشغالات و العراقيل التي تعيق أداء نشاطهم معتبرين أن "كثرة الرسوم الجبائية تهدد بزوال هذه الشعبة", حسب نفس المصدر.
وبهذا الخصوص, اعتبر مربو الاسماك أن الرسم على القيمة المضافة و المحدد ب19 بالمائة "جد مجحف و يقلص من افاق تطوير هذه الشعبة المهمة التي تساهم مباشرة في الامن الغذائي".
وناشد, في هذا الاطار, مهنيو الشعبة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية, التدخل لدى وزير المالية لادارج هذا المطلب في مشروع قانون المالية لسنة 2021, يضيف بيان الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.