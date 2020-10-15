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مهنيو تربية المائيات في البحر يطالبون بتحفيزات ضريبية لتطوير الشعبة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - طالب مهنيو تربية المائيات في البحر, خلال جلسة عمل نظمتها يوم الخميس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, بتحفيزات ضريبية قصد السماح بتطوير هذه الشعبة وتحسين ظروفها المهنية, حسبما أفاد به بيان للغرفة.

و قام المهنيون المنتجون, خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة كريم باني بن ميرة رئيس الغرفة, بعرض الانشغالات و العراقيل التي تعيق أداء نشاطهم معتبرين أن "كثرة الرسوم الجبائية تهدد بزوال هذه الشعبة", حسب نفس المصدر.

وبهذا الخصوص, اعتبر مربو الاسماك أن الرسم على القيمة المضافة و المحدد ب19 بالمائة "جد مجحف و يقلص من افاق تطوير هذه الشعبة المهمة التي تساهم مباشرة في الامن الغذائي".

وناشد, في هذا الاطار, مهنيو الشعبة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية, التدخل لدى وزير المالية لادارج هذا المطلب في مشروع قانون المالية لسنة 2021, يضيف بيان الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

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مهنيو تربية المائيات في البحر يطالبون بتحفيزات ضريبية لتطوير الشعبة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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