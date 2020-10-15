"مشروع الدستور الجديد يفتح المجال لتطوير الإنتاج الجزائري وتنويعه"

قالمة - أكد وزير المناجم محمد عرقاب يوم الخميس من قالمة أن "مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يفتح المجال لتطوير الإنتاج الجزائري وتنويعه في شتى المجالات ومنها المجال المنجمي".

و أوضح السيد عرقاب لدى زيارته لمحجرة استخراج الرخام بجبل ماونة ببلدية بن جراح ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية أن مشروع الدستور الجديد "سيسمح بتفعيل العجلة الإنتاجية في كامل ربوع الوطن وخاصة في القطاع المنجمي و كذا تهيئة الظروف الملائمة لنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الرخام والغرانيت".

وصرح الوزير أن الحكومة سطرت "برنامجا هاما لتطوير النشاط المنجمي ومن بينه إنتاج الرخام بما يسمح بإنتاج مواد عديدة تقوم الجزائر حاليا باستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة" قائلا في هذا الصدد أنه " من غير المعقول أن تستورد الجزائر ما كميته 500 ألف طن سنويا من الرخام والغرانيت بما يعادل 100 مليون دولار رغم أن هذه المواد متوفرة في بلادنا وبنوعية جيدة".

وقد استمع الوزير إلى عرض مفصل حول مخطط تطوير وحدة الرخام بقالمة التي تم تحويل تسييرها مؤخرا إلى مؤسسة إنتاج الحصى للشرق التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر " جيكا " وهي تضم المحجرة التي تتربع على 12 هكتارا باحتياطي رخام يقدر ب6 مليون متر مكعب وتشغل 23 عاملا ومصنعا للتحويل يشغل 54 عاملا ببلدية بومهرة أحمد.

وفي هذا الصدد أكد وزير المناجم أن الحكومة "وضعت استراتيجية عملية لتطوير نشاط الرخام بداية من المنبع أو المحجرة ووصولا إلى التسويق".

كما ذكر الوزير في تصريح صحفي بمصنع بومهرة أحمد أن "عملية تفعيل النشاط المنجمي تكون عبر 4 محاور أساسية أولها مراجعة القانون المنجمي بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات العمومية والخاصة ثم تفعيل كل المناجم الموجودة في الجزائر والمقدرة حاليا ب20 منجما والتي هي حاليا إما مستغلة بطريقة غير ناجعة أو غير مستغلة تماما ".

وأضاف أن المحورين الآخرين يتعلقان ب"إنعاش الصناعات التحويلية في قطاع المناجم والنهوض بالعنصر البشري".

وبعين المكان طمأن الوزير العمال والمسيرين للوحدة بأن مصالحه الوزارية "توفر كل المساعدات اللازمة لإنجاح مخطط تطوير وحدة الرخام بقالمة بما في ذلك مشروع إنجاز مصنع جديد على مستوى محجرة ماونة سيخصص لإنتاج لوحات ذات حجم كبير من الرخام وسيفتح آفاقا واعدة لتوفير مناصب عمل جديدة وتصدير المنتج إلى الخارج وكذا مشروع آخر يتعلق بإنتاج الخرسانة الجاهزة بمصنع بومهرة".

وحسب عرض مقدم بعين المكان يتطلع مجمع جيكا من خلال مخطط تطوير الوحدة على مدار السنتين القادمتين إلى رفع القدرات الإنتاجية لمصنع الرخام ببومهرة أحمد من 30 ألف متر مكعب في السنة حاليا إلى 120 ألف متر مكعب . كما يستهدف أيضا رفع قدرات محجرة ماونة من 1200 متر مكعب في السنة حاليا إلى نحو 4200 متر مكعب سنويا وبذلك رفع رقم الأعمال السنوي الحالي من 70 مليون دج إلى 400 مليون دج.