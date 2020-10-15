فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا

وجاء في البيان "تعلم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتعاملين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب أنها ستطلق خطا بحريا انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء مارسيليا بحيث ستكون اول رحلة يوم 02 نوفمبر القادم من ميناء الجزائر في حين ستكون العودة يوم 03 من نفس الشهر".
وعليه دعت ذات الشركة المتعاملين والخواص إلى التقرب من مصالح "ألجيري فيريز" لحجز اماكنهم والشروع في الاجراءات الخاصة بهذه العملية.
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للتذكير، كانت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد اعلنت نهاية شهر سبتمبر الفارط عن شروعها القريب في ضمان شحن العتاد المدولب عبر خطين يربطان تواليا الجزائر بفرنسا واسبانيا.