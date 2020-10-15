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فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا

  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا

 الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الخميس في بيان لها عن فتح شهر نوفمبر المقبل خطا بحريا منتظما يربط بين مينائي الجزائر العاصمة ومرسيليا  لشحن العتاد المدولب (مقطورات وسيارات).

وجاء في البيان "تعلم  الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتعاملين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب أنها ستطلق خطا بحريا انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء مارسيليا بحيث ستكون اول رحلة يوم 02 نوفمبر القادم من ميناء الجزائر في حين ستكون العودة يوم 03 من نفس الشهر".

وعليه دعت ذات الشركة المتعاملين والخواص إلى التقرب من مصالح "ألجيري فيريز" لحجز اماكنهم والشروع في الاجراءات الخاصة بهذه العملية.

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للتذكير، كانت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد اعلنت نهاية شهر سبتمبر الفارط عن شروعها القريب في ضمان شحن العتاد المدولب عبر خطين يربطان تواليا الجزائر بفرنسا واسبانيا.

آخر تعديل على الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 19:02
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فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا
  أدرج يـوم : الخميس, 15 تشرين1/أكتوير 2020 17:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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