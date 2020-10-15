بكالوريا 2020: جائحة كوفيد-19 لم تمنع صديقي عبد الصمد من الحصول على أحسن معدل وطنيا -

اتفاق أوبيب +: انعقاد الاجتماع ال 23 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة الاتفاق يوم 19 أكتوبر -

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها التاسع -

الوزير الأول في زيارة عمل و تفقد لولاية الجلفة السبت القادم -

رابطة الأبطال الافريقية : شباب بلوزداد يختار الاستقبال بملعب 5 جويلية -

بكالوريا 2020 : وزارة الدفاع الوطني تشيد بالنتائج الممتازة لدفعات مدارس أشبال الأمة -

كوفيد-19: اللجنة الوزارية للفتوى تثمن النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة الجزائرية في التعامل مع الوباء -

تنس / دورة الاتحاد الدولي بالمنستير : تأهل إيناس إيبو إلى الدور ربع النهائي -

فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا -

إنتاج السمك الأزرق ببومرداس : انتعاش بنسبة تتجاوز 10 بالمائة -

كورونا : تسجيل 193 إصابة جديدة, 127حالة شفاء و9 وفيات -

نحو نموذج طاقوي مرن من أجل بلوغ 50 بالمائة من الطاقة المتجددة أفاق 2030 -

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -

التعديل الدستوري يؤكد الارادة السياسية لتجسيد شراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة -

جمارك : تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بكل من إيليزي وجانت وعين أميناس -

خارطة طريق حول الحوسبة السحابية قيد التطوير -

توزيع جائزة المجلس الأعلى للغة العربية في طبعتها التاسعة على الفائزين المتميزين -

مقاولاتية : دعوة الى تشجيع دور المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية و ريادة الإعمال -

حفل توزيع الجوائز في المسابقة الوطنية الخاصة بالأطفال المتمدرسين فترة الحجر المنزلي -