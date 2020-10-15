الوادي : برنامج لرقمنة على المدى القريب شبكات توزيع الكهرباء

الوادي - صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يوم الخميس بولاية الوادي أنه تم إعداد برنامجا لرقمنة على المدى القريب شبكات توزيع الكهرباء.

وأشار السيد بولخراص خلال تفقده عدة منشآت كهربائية في إطار الزيارة التي قام بها إلى الولاية ''أن المصالح التقنية للمجمع قد انطلقت في تجسيد هذا المشروع على مستوى شبكات توزيع الكهرباء بعدة مناطق على أن يتم تعميمه على باقي مناطق الوطن على المديين القريب والمتوسط ".

وصرح أن إدراج شبكات توزيع الكهرباء ضمن مشروع الرقمنة ''يهدف إلى تحسين نوعية واستمرارية التموين بالطاقة الكهربائية المقدمة إلى الزبائن باعتبارها آلية حديثة تسمح بسرعة كشف الأعطاب وصيانتها مع الحفاظ على استمرارية التموين''.

كما يساهم هذا المشروع ، استنادا للمتحدث، في "التقليل والحد من خسائر الطاقة الكهربائية الضائعة التي تنتج ولا تستهلك على مستوى شبكات توزيع الكهرباء التي تكلف الشركة سنويا عجزا بمئات الملايين من الدينارات بالإضافة أنه يقلل من خسائر المؤسسات الصناعية الإنتاجية جراء انقطاع التيار الكهربائي".

وأكد السيد بولخراص أن مشروع الرقمنة سيشمل "قريبا" شبكات توزيع طاقة الغاز الطبيعي أيضا كونه يمكن أيضا من التحكم في كشف الأعطاب وسرعة الصيانة وكذا السيطرة وتحديد أماكن تسرب الغاز الطبيعي.

وأشار بالمناسبة أن شركة سونلغاز تعد الشريك الحقيقي والمرافق اللوجستي لمشاريع التنمية الإقتصادية ، لافتا الى أن المصالح التقنية والتجارية للشركة مجندة لتموين المتعاملين الإقتصاديين من الصناعيين والزراعيين والمربين بالطاقة الكهربائية لتفعيل حركية الإقتصاد الوطني.

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وتسعى إدارة الشركة جاهدة إلى تحسين الخدمة العمومية سيما بمصالحها التجارية ذات الإتصال المباشر بالزبون ، مع فتح قنوات للإتصال النوعي للتكفل الجاد بكافة انشغالات الزبائن من خلال إنشاء مرافق جديدة وتكوين العمال لتحقيق استقبال أمثل بالمواطن ، يضيف السيد بولخراص .

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز قد عاين مشروع المحول الكهربائي 220 /400 بمنطقة الفولية ببلدية قمار ، وتلقى شروحات مفصلة عن هذا المشروع قيد الإستغلال ، مؤكدا بالمناسبة أن الطاقة الكهربائية متوفرة بشكل كاف ، وستكون ثلاثة أضعاف ذلك في آفاق 2022 .

كما وضع حجر الأساس لإنجاز محول كهربائي 30 /60 كيلو فولط أمبير ببلدية وادي العلندة ، معلنا أن إدارة الشركة قد اتخذت قرارا يقضي بإسناد هذا النوع من المشاريع (المحولات الكهربائية) إلى مديريات التوزيع المحلية.

وأشرف السيد شاهر بولخراص أيضا على وضع حيز الخدمة مشروع ربط بالطاقة الكهربائية لمحيط فلاحي بإقليم منطقة ''الصوالح'' الفلاحية لفائدة 50 فلاحا.

واختتم هذه الزيارة بتدشين مشروع تهيئة مقر الوكالة التجارية بوسط مدينة الوادي ، مبرزا بالمناسبة أن هذه الهياكل الإدارية الجديدة تندرج في إطار تحسين أداء وخدمة المرفق العمومي .