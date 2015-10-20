نفط: برميل الخام الجزائري خسر 66ر4 دولار في شهر سبتمبر

الجزائر- سجلت أسعار مزيج الصحراء الخام الجزائري المرجعي تراجعا ب 66ر4 دولار للبرميل في شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 40.98 دولار, حسب أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) التي نشرت في تقريرها الشهري الأخير.

و أوضح المصدر نفسه إن "أسعار النفط الخام الجزائري (مزيج الصحراء) قد بلغت 40.98 دولار للبرميل في شهر سبتمبر 2020 مقابل 45.64 دولار في أغسطس الماضي, مسجلة بذلك انخفاضا ب 66ر4 دولار أي بنسبة 2ر10%".

وقد أثر هذا الانخفاض على جميع قيم الخامات الـ13 المكونة لسلة أوبيب.

كما أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) أن "مكونات سلة غرب وشمال أفريقيا وهي بوني لايت (نيجيريا) ودجينو (الكونغو) والسدر (ليبيا) وجيراسول (أنغولا) ورابي لايت (الغابون) وصحارى بليند (الجزائر) وزافيرو (غينيا الاستوائية) قد تراجعت ب 4.52 دولار أي 10.3% في المتوسط?, إلى 39.31 دولارًا للبرميل, بينما تشير مذكرات عدة مناطق عرب لايت (المملكة العربية السعودية) بصرة لايت (العراق) و إيران الثقيل (إيران) والكويت اكسبورت (الكويت) إلى تراجع ب 34ر3 دولار أي ما يعادل 7.4% في المتوسط ??لتستقر عند سعر 42.06 دولار للبرميل".

وانخفض مكون "ميراي", وهو الخام المرجعي لفنزويلا ب 99ر6 دولار أو 19.9 % في المتوسط ??الشهري.

أما بالنسبة لمتوسط ??سعر الخام الجزائري السنوي, فقد شهد كذلك انخفاضًا منتقلا من 64ر64 دولارًا للبرميل عام 2019 إلى 44ر41 دولارًا سنة 2020, محتلاً المركز الثالث كأغلى خام لمكون سلة أوبيك في سنة 2020, بعد موربان الإماراتي (42.45 دولارًا للبرميل) والأنغولي جيراسول (41.69 دولارًا للبرميل).

ويحدد سعر الخام الجزائري وفقًا لسعر خام برنت ,الخام المرجعي لبحر الشمال, المدرج في سوق لندن مع علاوة إضافية لصفاته الفيزيائية والكيميائية التي تحبذها مصافي التكرير.

ويأتي انخفاض الخام الجزائري وكل قيم مكونات سلة الأوبيب في سبتمبر في سياق يتميز بتراجع أسعار النفط الخام و التي كانت في المتوسط منخفضة بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير, بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض.

و جاء في وثيقة الأوبيب أن "قيمة سلة الأوبيب المرجعي تراجعت مع كل القيم المكونة للسلة, حيث انهارت من شهر الى أخر موازاة مع مؤشرات الأفاق بالنسبة للنفط الخام و هذ بسبب انخفاض أسعار البيع الرسمية و فوارق النفط الخام أكثر انخفاضا بالنسبة لجميع الأنواع تقريبا" و كان هذا الانخفاض "نتيجة عدة عوامل, بما فيها, تعافي سلس للمؤشرات الأساسية لسوق النفط المادي, اضافة الى الحذر الذي يميز سوق العقود الآجلة للنفط الخام في خضم الزيادة المستمرة في حالات الاصابة بكوفيد- 19 في العالم, مما أثار حالات قلق بشأن السوق العالمية".

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فعلى أساس شهري, تراجعت قيمة سلة الأوبيب المرجعي ب65ر3 دولار أمريكي في حدود 54ر41 دولار أمريكي للبرميل, أي انخفاض ب1ر8 بالمائة في سبتمبر.

و يشير تقرير ذات المنظمة , على صعيد أخر, الى أن الطلب على خام الأوبيب في سنة 2020 قد تم تخفيضه ب 3ر0 مليون برميل/اليوم مقارنة مع تقييم الشهر السابق ليستقر في حدود 4ر22 برميل/اليوم, أي انخفاض بحوالي 0ر7 مليون برميل/اليوم مقارنة مع سنة 2019.

كما تخفيض الطلب على خام الأوبيب في سنة 2021 ب 2ر0 مليون برميل/اليوم مقارنة مع تقييم الشهر السابق ليستقر في حدود 9ر27 مليون برميل/اليوم, أي زيادة بحوالي 6ر5مليون برميل/اليوم مقارنة مع سنة 2020.

واستقر سعر سلة الأوبيب, يوم الأربعاء الفارط, في حدود 20ر41 دولار أمريكي بعد أن سجل تراجع, يوم الثلاثاء, في حدود 68ر40 دولار.