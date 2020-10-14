بسكرة-أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يوم الأربعاء ببسكرة على "ضرورة تسريع وتيرة مرافقة الاستثمار الفلاحي والصناعي بالطاقة" .

وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في تصريح لـوأج على هامش وضعه حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة أوماش 3 لإنتاج الكهرباء بالبلدية التي تحمل نفس الاسم أن "برمجة المشاريع يجب أن تستجيب لوتيرة التنمية عبر مختلف أرجاء الوطن لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار الفلاحي والصناعي" .

وصرح ذات المسؤول الذي قام اليوم بزيارة عمل إلى ولاية بسكرة أن مجمع سونلغاز يسعى إلى التجسيد الفعلي لتطلعاته من أجل خدمة التنمية و ذلك عبر عدة إجراءات على غرار إزالة العقبات البيروقراطية ودعم شبكات نقل الكهرباء وتسريع وتيرة الإنجاز ودعم الطاقة الإنتاجية للكهرباء بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الدفع.

وأبرز في هذا السياق بأن "إيصال الطاقة ولاسيما الكهرباء منها لا يجب أن يكون عائقا أمام التنمية وانشغالا يطرح بحدة من طرف المستثمرين", مشيرا إلى أن "العمليات المبرمجة في إطار التزويد بالطاقة يندرج في إطار المساهمة في الإنعاش الاقتصادي ".

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وعن العوائق التي تعترض إنجاز مشاريع توصيل شبكات الكهرباء والغاز، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أنه "من الضروري معالجة اعتراضات المواطنين بالتنسيق والتفاهم معهم خاصة وأنها تتعلق بالمنفعة العامة والتنمية الوطنية" .

وقد استمع السيد بولخراص خلال زيارته للولاية لانشغالات المواطنين ولا سيما في المناطق النائية حول تزويدهم بالكهرباء الفلاحية وطالبوا ببرمجة مشاريع في هذا المجال تنهي معاناتهم لاسيما في تشغيل مضخات المياه الموجهة للسقي الفلاحي.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز قد استهل زيارته للولاية بإعطاء إشارة استغلال الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 1200 مستفيد بمدينة أولاد جلال قبل أن يشرف على انطلاق أشغال ربط المحيط الفلاحي ذراع العامري بالكهرباء ببلدية لغروس ويضع حيز الخدمة المحول الكهربائي 60/30 كيلواط ببلدية الحاجب فضلا عن معاينته لمدى تقدم أشغال مشروع محطة أوماش2 لإنتاج الكهرباء.