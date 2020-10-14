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استراتيجية تطوير النقل البحري تعرض على اجتماع الحكومة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
استراتيجية تطوير النقل البحري تعرض على اجتماع الحكومة

الجزائر- استمعت الحكومة يوم الأربعاء, خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير النقل البحري, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و تتمحور الاستراتيجية الجديدة المقترحة حول خطة تنموية تقوم على سبعة (07) محاور وتهدف بشكل خاص إلى تأمين تزويد البلاد بالـمنتجات الاستراتيجية و المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر و إليها و الحد من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.

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و لهذا الغرض، تم اقتراح خطة عمل لإعادة تنظيم الشركات العمومية للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تأمين استيراد المنتجات الاستراتيجية من جهة، وتعزيز شركة نقل المسافرين، من أجل تكفل افضل بالطلب وتنويع أنشطتها من جهة أخرى, حسب البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 20:09
كلـمات مفتـاحيــة :
استراتيجية تطوير النقل البحري تعرض على اجتماع الحكومة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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