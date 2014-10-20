البنك الوطني الجزائري: تدشين 9 وكالات رقيمة في عدة ولايات

الجزائر- أعلن البنك الوطني الجزائري يوم الأربعاء عن تدشين تسع (9) و كالات رقمية في عدة ولايات عبر التراب الوطني، ليرتفع بذلك عدد الوكالات الرقمية للبنك إلى عشرة (10).

و افاد بيان للبنك ان مراسم التدشين اشرف عليها الرئيس المدير العام، السيد ميلود فراحتة، رفقة مجموعة من الإطارات السامية للبنك, انطلاقا من ولاية قسنطينة.

وتتمثل هذه الوكالات -حسب ذات المصدر- في وكالة عين الباي "834ّ" (ولاية قسنطينة) و الوكالة الرئيسية بشار "412ّ" والوكالة الرئيسية ورقلة "946ّ" وكالة غرداية "292ّ" وكالة سيدي بلعباس "774ّ"و الوكالة الرئيسية سطيف "704ّ" و كالة بجاية "356ّ" والوكالة الرئيسية تيزي وزو "581ّ" و وكالة المطار "612ّ" (ولاية الجزائر).

و جاء في البيان "وعيا منه بتطور احتياجات المواطن، اختار البنك الوطني الجزائري الابتكار في صميم استراتيجيته (رابح- رابح), حيث يعكف على وضع حيز الخدمة وكالات جديدة أكثر حداثة، تعتمد على استخدام التكنولوجيات الحديثة للرقمنة".

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و تتضمن هذه الوكالات الرقمية -حسب توضيحات البنك- فضاء متخصص لأجهزة الصرف الآلي, موزع أوتوماتيكي للأوراق النقدية (DAB) وشباك أوتوماتيكي للبنك (GAB) والتي تتيح القيام بمختلف العمليات البنكية بسهولة وبكل أمان،على مدار 24 سا على 24 سا و 7أيام على 7 ايام، عن طريق البطاقة البيبنكية (CIB).

و تتمثل هذه العمليات في السحب والدفع النقدي والاطلاع على رصيد الحساب والاطلاع على آخر عشرة عمليات، وكذا على بيان الهوية البنكية (RIB).

كما توفر للزبائن , يضيف البيان, فضاء رقمي يسمح بالولوج للعديد من الخدمات بفضل اللوحات الإلكترونية والقيام بعملية المحاكاة لمختلف طلبات القروض و التمويل والتأمين و الولوج لمنصة الدفع عبر الأنترنت و الاطلاع على الموقع الإلكترونية للبنك.

كما تتيح الاتصال المباشر مع المكلفين بالزبائن عبر تقنية الفيديو المباشر والذي يسمح للزبون بطرح انشغالاته أو طلب التوجيه والمساعدة بشأن معاملاته المصرفية.