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البنك الوطني الجزائري: تدشين 9 وكالات رقيمة في عدة ولايات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
البنك الوطني الجزائري: تدشين 9 وكالات رقيمة في عدة ولايات

الجزائر- أعلن البنك الوطني الجزائري يوم الأربعاء عن تدشين تسع (9) و كالات رقمية في عدة ولايات عبر التراب الوطني، ليرتفع بذلك عدد الوكالات الرقمية للبنك إلى عشرة (10).

و افاد بيان للبنك ان مراسم التدشين اشرف عليها الرئيس المدير العام، السيد ميلود فراحتة، رفقة مجموعة من الإطارات السامية للبنك, انطلاقا من ولاية قسنطينة.

وتتمثل هذه الوكالات -حسب ذات المصدر- في وكالة عين الباي "834ّ" (ولاية قسنطينة) و الوكالة الرئيسية بشار "412ّ"  والوكالة الرئيسية ورقلة "946ّ" وكالة غرداية "292ّ" وكالة سيدي بلعباس "774ّ"و الوكالة الرئيسية سطيف "704ّ" و كالة بجاية "356ّ" والوكالة الرئيسية تيزي وزو "581ّ" و وكالة المطار "612ّ" (ولاية الجزائر).

و جاء في البيان "وعيا منه بتطور احتياجات المواطن، اختار البنك الوطني الجزائري الابتكار في صميم استراتيجيته (رابح- رابح), حيث يعكف على وضع حيز الخدمة وكالات جديدة أكثر حداثة، تعتمد على استخدام التكنولوجيات الحديثة للرقمنة".

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و تتضمن هذه الوكالات الرقمية -حسب توضيحات البنك- فضاء متخصص لأجهزة الصرف الآلي, موزع أوتوماتيكي للأوراق النقدية (DAB) وشباك أوتوماتيكي للبنك (GAB) والتي تتيح القيام بمختلف العمليات البنكية بسهولة وبكل أمان،على مدار  24 سا على 24 سا و 7أيام على 7 ايام، عن طريق البطاقة البيبنكية  (CIB).

و تتمثل هذه العمليات في السحب والدفع النقدي والاطلاع على رصيد الحساب والاطلاع على آخر عشرة عمليات، وكذا على بيان الهوية البنكية (RIB).

كما توفر للزبائن , يضيف البيان,  فضاء رقمي يسمح بالولوج للعديد من الخدمات بفضل اللوحات الإلكترونية والقيام بعملية المحاكاة لمختلف طلبات القروض و التمويل والتأمين و الولوج لمنصة الدفع عبر الأنترنت و الاطلاع على الموقع الإلكترونية للبنك.

كما تتيح الاتصال المباشر مع المكلفين بالزبائن عبر تقنية الفيديو المباشر والذي يسمح للزبون بطرح انشغالاته أو طلب التوجيه والمساعدة بشأن معاملاته المصرفية.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:33
كلـمات مفتـاحيــة :
البنك الوطني الجزائري: تدشين 9 وكالات رقيمة في عدة ولايات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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