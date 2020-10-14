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اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع

الوادي - دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عبد العزيز خلف يوم الأربعاء بولاية الوادي المستثمرين إلى "اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع".

وأكد السيد خلف في لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بمدينة الوادي, أن الادخار بالمؤسسات البنكية يعتبر من "الآليات الناجعة الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي" باعتباره مرحلة من مراحل دورة الأعمال ويسمح بتدارك الركود الاقتصادي.

وأبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية في السياق ذاته أهمية اعتماد المستثمرين لهذه الآلية لما لها من دور في الحد من التضخم, سيما فيما تعلق بالارتفاع المفرط للأسعار والتكاليف والإفراط في إنشاء الأرصدة النقدية, بالإضافة إلى "تفادي العجز في الميزانية".

"وسيسمح هذا التوجه الاقتصادي الجديد للمستثمرين بتمويل مشاريع التنمية وهو النموذج المثالي لتمويل الاقتصاد بنفسه", وهو نمط اقتصادي, مثلما أضاف المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية, "متعامل به في كل دول  العالم التي تمتلك الإرادة في حماية اقتصادها من الانهيار.''

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وبخصوص انشغالات المتعاملين الاقتصاديين, خصوصا فيما تعلق بالتصدير, أكد عبد العزيز خلف أن السلطات العمومية بصدد وضع استراتيجية كفيلة بتمكين المستثمر من تصدير منتوجاته الصناعية أو الزراعية, مشيرا إلى أن سنة 2021 "ستكون سنة واعدة'' للمستثمر الزراعي أو الصناعي.

وأشار بالمناسبة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم تضمن عديد المواد الدستورية لتحرير موارد الاقتصاد الوطني وزيادة وتيرة التنمية الوطنية.

وكان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية قد تفقد خلال زيارته إلى الولاية مؤسسات إنتاجية ذات طابع صناعي, على غرار مذبحة صناعية لأحد الخواص ومصنع إنتاج الروائح ومواد التجميل و مؤسسة لتوضيب التمور ووحدة للمتوسطية للتبريد.

كما أشرف السيد خلف على تدشين معرض شارك فيه أكثر من 30 عارضا من ولاية الوادي وتضمن منتجات لمستثمرين في مجالات صناعية وزراعية.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 18:51
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اعتماد نمط الادخار البنكي لتحقيق استثمار اقتصادي ناجع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 تشرين1/أكتوير 2020 16:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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