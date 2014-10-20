تحسين التموين بمياه الشرب: الجزائرية للمياه تسعى إلى تقليص نسبة التسربات الى آفاق 2030

غرداية- تسعى مؤسسة الجزائرية للمياه إلى آفاق 2030 إلى تقليص نسبة تسرب المياه التي تبلغ حاليًا حوالي 50 بالمائة إلى معدل "مقبول" من أجل تحسين الخدمات، حسبما صرح لـ"وأج" المدير العام لذات المؤسسة، إسماعيل عميروش.

وأوضح السيد عميروش خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى ولاية غرداية، أن دراسات لتأهيل الشبكات ومنشآت التخزين والتوزيع قد أطلقت عبر مجموع الولايات، سيما المدن الكبرى بغرض التقليل من معدل الضياع والتسربات بشبكات التوزيع القديمة.

و أضاف أنه استكملت ما لا يقل عن 30 دراسة بالمدن الكبرى بالبلاد وشرع في أشغال تأهيل المنشآت والشبكة لضمان توزيع للمياه على مدار 24 ساعة ، مشيرا أنه وفي حال وجود أحياء غير مزودة بالمياه 24 ساعة فإن ذلك يعود إلى التسربات على مستوى الشبكة.

ويجرى تجديد ما لا يقل عن 1.500 كلم من شبكة التوزيع سنويًا في البلاد، مع إعطاء الأولوية للقضاء على شبكات الأسبستوس والبلاستيك بحلول سنة 2030 حيث تخطط الجزائرية للمياه لتجديد 2000 كلم سنويا، يضيف السيد عميروش.

وأردف قائلا "هدفنا تحسين الخدمات '' و''تعقب'' التسربات والتوصيلات غير القانونية والتعامل مع مشكلة قدم الشبكات والمنشآت.

وقد وضعت السلطات العمومية أنظمة للمراقبة والتحكم عن بعد والتسيير عن بعد وتحديد الموقع لتحسين الخدمات بل وحتى عصرنتها وتقديم خدمة عمومية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

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ووضع مركز اتصال هاتفي عملياتي عبر الولايات أل 48 للسماح للمواطنين بالمشاركة في تحسين الخدمة العمومية، والحفاظ على المياه ضد الهدر وسوء الإستعمال، من خلال الإبلاغ عن التعطلات والتسربات بما يمكن من التدخل الفوري.

وأشار المدير العام للجزائرية للمياه أن هناك جهودا معتبرة تبذل لتحسين نوعية المياه، خاصة في المناطق التي يسجل فيها هذا المورد نسبة عالية من الملوحة، وذلك من خلال إنجاز محطات نزع المعادن بولايات الجنوب بكل من الوادي و ورقلة و إيليزي و عين صالح.

كما أطلقت أيضا دورات تكوينية لفائدة العمال حول الكشف عن التسربات الظاهرة والجوفية وتوظيف جامعيين ورقمنة الجزائرية للمياه بالكامل (إعلام آلي وكل منظومة تسيير المؤسسة) بهدف السماح للزبائن بالإبلاغ عن التسربات والتوصيل غير القانوني وكذا الاطلاع على برنامج التوزيع بأحيائهم.

وتعمل الجزائرية للمياه المفوضة من قبل الدولة لتسيير المنشآت والإنتاج والنقل وتوزيع مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية. وتشرف على تسيير أكثر من 170.000 كلم من القنوات و 5.700 بئر، بالإضافة إلى منشآت التخزين .