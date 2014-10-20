الصالون الدولي "الرقمي" الأول للصناعات الغذائية من 1 الى 16 نوفمبر

الجزائر - تحتضن الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح و 16 من شهر نوفمبر المقبل فعاليات الصالون الدولي الرقمي الأول للصناعات الغذائية و اللوجستيك و الانتاج الوطني, وهي تظاهرة غير مسبوقة وطنيا و قاريا, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للشركة المنظمة.

و يشارك في هذا الصالون متعاملون جزائريون وأجانب موزعين على عدة قطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية و التعبئة والتغليف والمطابع و البنوك والتأمين والخدمات اللوجستية وشركات العبور والشحن الجوي و البحري, فضلا عن شركات الاستشارات الاستراتيجية, حسب بيان شركة الأندلس للمعارض والفعاليات الرقمية منظمة الحدث.

و لإنجاح هذه التظاهرة الرقمية, تم استحداث قناة البث التلفزيوني المباشر على الإنترنت مخصصة للصالون، إضافة إلى تعميم العمل بتقنيات التواصل المرئي والصوتي عن بعد ما يمكن من تقليص تكاليف و نفقات مختلف العارضين و التنقلات والاجتماعات التي تتطلبها المعارض الكلاسيكية, حسب المنظمين.

و اكدت مديرة الإعلام للشركة المنظمة, وسام عبورة على "نجاعة منهجية الرقمنة في الصالونات والمعارض الاقتصادية"، وهي تجربة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في هذا المجال وخطوة تصنعها الجزائر في مجال التظاهرات الاقتصادية و الرقمنة.

و شرع المنظمون في استقبال أولى طلبات التسجيل للمشاركة في التظاهرة من عدة دول على غرار أوكرانيا التي تم اختيارها "ضيف شرف" هذه الطبعة وفيتنام والأردن وتركيا وألمانيا لعرض منتجاتهم "رقميا"، الى جانب متعاملين اقتصاديين ناشطين في عدة مجالات من داخل الوطن.

من جانب أخر، يرتقب تنظيم أول معرض دولي رقمي مخصص للقطاع الفلاحي ابتداء من 17 نوفمبر المقبل و يستمر إلى غاية نهاية الشهر، يضيف ذات البيان.