السيد ايت علي براهم يتباحث مع السفير المكسيكي حول سبل تعزيز التعاون في المجالات الصناعية

الجزائر- استقبل وزير الصناعة, فرحات ايت علي براهم, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, سفير المكسيك بالجزائر,غبريال روزينزويغ, الذي تباحث معه حول سبل ترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية لاسيما في القطاع الصناعي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, عبر السيد ايت علي براهم عن رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة المكسيكية و تطوير الشراكات في عدة مجالات صناعية على غرار الصناعات الميكانيكية و الإلكترونية و الكهرومنزلية وكذا في مجال البحث والتطوير, حسب نفس المصدر.

وذكر الوزير, في هذا الإطار, بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في كل المجالات.

من جانبه, أعرب السفير المكسيكي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر معتبرا بأن فرصا عديدة للشراكة تفتح حاليا أمام البلدين بعد الإصلاحات التي تم إدراجها في الجزائر.

و اقترح السفير, في المستقبل القريب, بحث فرص الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والمكسيكيين لاسيما في مجالات الصناعة الميكانيكية و الصناعة الصيدلانية و الصناعة الكهرومنزلية, يضيف البيان.