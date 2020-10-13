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فلاحة: ضرورة إشراك كل الفاعلين في مناقشة آليات مرافقة المنتجين المحليين 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
فلاحة: ضرورة إشراك كل الفاعلين في مناقشة آليات مرافقة المنتجين المحليين 

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني على أهمية إشراك كل الفاعلين من بينهم المجتمع المدني في مناقشة المسائل المتعلقة بإعداد آليات مرافقة المنتجين المحليين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا التأكيد خلال اللقاء الذي جمع السيد حمداني امس الاثنين بأعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية للتجار والحرف، حيث ناقش معهم عدة مسائل لها علاقة بالقطاع الفلاحي، حسب البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك".

وأوضحت الوزارة انه من بين المسائل التي تمت مناقشتها، تمثيل هذه الجمعية في المجالس المهنية للشعب الفلاحية وكذا تثمين المنتوج الفلاحي.

وبعد الاستماع لانشغالات وكذا اقتراحات اعضاء الجمعية ، أكد  الوزير على "أهمية إشراك كل الفاعلين من بينهم المجتمع المدني في مناقشة المسائل والقضايا المتعلقة بإعداد وصياغة آليات المرافقة والدعم والقرارات المتخذة لفائدة المتعاملين المهنيين والمنتجين الوطنيين".

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يذكر انه تم في نهاية اغسطس الفارط  تنصيب خلية الاصغاء والتوجيه على مستوى الوزارة لمتابعة انشغالات مهني القطاع و توجيههم وذلك في اطار محاربة البيروقراطية وتقريب الادارة من المهنيين.

وتعنى هذه الخلية بانشغالات مختلف المهنيين بما في ذلك الفلاحين والمربين والمستثمرين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني و الباحثين والجامعيين و كافة المتدخلين و الفاعلين في القطاع الفلاحي.

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فلاحة: ضرورة إشراك كل الفاعلين في مناقشة آليات مرافقة المنتجين المحليين 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 13:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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