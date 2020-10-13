سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين المتأخرين لسحب أوامر الدفع وتسديد الشطرين الأول والثاني

الجزائر - دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013 لسحب أوامر الدفع وتسديد الشطرين الأول والثاني في أجل لا يتعدى 30 يوما، وذلك في إطار تصفية القوائم النهائية لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي.

وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" في إطار تصفية القوائم النهائية لصيغة السكن الترقوي العمومي ، تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا والذين لم يتمكنوا من سحب أوامر بالدفع رقم (1) و (2) أو تعطلوا عن تسديد الشطرين الأول و الثاني للتقرب من المصالح التجارية للمديرية العامة أو عبر المديريات الجهوية ومديريات المشاريع على مستوى الوطن وهذا في أجل لا يتعدى 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان".

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وقد خصصت لهذا الغرض عدة مديريات جهوية ومديريات المشاريع المتواجدة على مستوى التراب الوطني على غرار المديرية الجهوية جنوب بولاية ورقلة التي خصصت للمكتتبين القاطنين بولايات ورقلة و الأغواط و أدرار والوادي وغرداية الى جانب مديرية المشاريع بولاية تلمسان المخصصة للمكتتبين القاطنين بولايات تلمسان و سعيدة و بشار وكذا المديرية العامة بالنسبة للمكتتبين القاطنين بولاية الجزائر.