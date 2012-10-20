تصدير 50 ألف طن من الكلنكر نحو الغابون انطلاقا من ميناء عنابة

عنابة- يجري يوم الاثنين على مستوى ميناء عنابة شحن 50 ألف طن من مادة الكلنكر منتجة من طرف مصنع سيلاس لإنتاج الإسمنت ببسكرة التابع من حيث المناجمنت و التصدير لمجمع "لافارج هولسيم الجزائر" و موجهة للتصدير نحو الغابون , حسب ما علم يوم الاثنين من مدير التصدير بذات المجمع حفيظ أوشيش .

وتمثل هذه الشحنة الهامة من مادة الكلنكر (إسمنت نصف مصنع) رابع عملية تصدير لمصنع سيلاس تجاه السوق الأفريقية ليرتفع حجم صادرات المصنع من الكلنكر إلى 500 ألف طن منذ يناير 2020 إلى غاية شهر أكتوبر الجاري, حسب ما أوضحه ذات المسؤول.

وخلال مراسم الإشراف على انطلاق عمليات شحن كميات الكلنكر الموجهة للتصدير, بحضور سلطات الولاية والإطارات المسيرة لمصنع سيلاس, تم التأكيد على ضرورة الاستثمار في الجانب اللوجستيكي بميناء عنابة قصد رفع طاقات الشحن من 10 آلاف طن يوميا حاليا إلى 18 ألف طن يوميا, إضافة إلى توفير فضاءات للتخزين على مستوى الميناء.

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وستمكن الاستثمارات في مجال صناعة وتصدير الإسمنت بالجزائر من رفع قدرات تصدير هذه المادة إلى 10 ملايين طن سنويا بمداخيل تقدر ب 400 مليون دولار سنويا, الأمر الذي يجعل صناعة الاسمنت تساهم في تطوير صادرات الجزائر خارج المحروقات و التموقع بالأسواق العالمية, حسب ما تمت الإشارة إليه.