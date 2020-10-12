اسمنت : تقنية جديدة تسمح بتصفيف الأفران دون توقيف نشاط المصانع

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا), حلا جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة الإسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع الإسمنت".
و حسب ذات المصدر فان هذا " الإنجاز الأول من نوعه بالجزائر, يسمح بإجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت".
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و أوضحت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .
في هذا الاطار, اشار المصدر أن المراقبة الأولى لتصفيف الفرن بمصنع الاسمنت بعين الكبيرة بولاية سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .