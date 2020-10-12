اسمنت : تقنية جديدة تسمح بتصفيف الأفران دون توقيف نشاط المصانع

الجزائر- اعتمدت شركة الصيانة للشرق, التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة للمراقبة و التشخيص, يسمح من خلالها إجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الصناعة.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا), حلا جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة الإسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع الإسمنت".

و حسب ذات المصدر فان هذا " الإنجاز الأول من نوعه بالجزائر, يسمح بإجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت".

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و أوضحت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .

في هذا الاطار, اشار المصدر أن المراقبة الأولى لتصفيف الفرن بمصنع الاسمنت بعين الكبيرة بولاية سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .