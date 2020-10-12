السماح باستخراج السجلات التجارية للبيع بالجملة للمنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية

الجزائر- أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الاثنين عن رفع التجميد عن استخراج السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتجات غير الغذائية بالولايات الحدودية كمرحلة اولى وهي العملية التي كانت مجمدة بموجب تعليمة صادرة في 2016 .

وجاء في البيان "تعلن وزارة التجارة أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير الغذائية باستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية".

أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة، فقد أوضحت الوزارة انه "سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة".

ويأتي هذا القرار، يضيف ذات المصدر، بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة، كمال رزيق لعدة ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والاستماع لانشغالاتهم ومشاكلهم.