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ماء شروب : مراجعة تسعيرة الاستهلاك غير واردة اطلاقا

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
ماء شروب : مراجعة تسعيرة الاستهلاك غير واردة اطلاقا

الجزائر- أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان اعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب عير واردة اطلاقا و ان القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية و ضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي .

و قال السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول "الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية" ان مراجعة تسعيرة  الماء الشروب ليست من اولويات القطاع,  مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطن من الماء.

أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ، قال الوزير " نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات" معترفا في ذات الوقت انه" لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية".

و أعلن في ذات الاطار عن "وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين",  مضيفا ان "النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية".

كما اعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني .

اقرأ أيضا :  براقي: إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد 

و أبرز أن القطاع ركز جهوده  على الموارد غير التقليدية مذكرا ان " 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة".

أما بخصوص مياه السدود قال الوزير ان منسوب هذه الاخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير و الخطط  اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب لمواطنين.

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:12
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ماء شروب : مراجعة تسعيرة الاستهلاك غير واردة اطلاقا
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 16:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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