Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني

  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني

الجزائر - وقعت الجزائر اليوم الأحد على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع على هذه الاتفاقية  بمقر وزارة الشؤون الخارجية (الجزائر العاصمة )، الامين العام للوزارة شكيب رشيد قايد و رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو الذي يرافق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي في زيارته الرسمية للجزائر على رأس وفد هام بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون هذه الزيارة التي تدوم يومين، فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

إقرأ أيضا: رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارة إلى الجزائر

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

آخر تعديل على الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:55
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني
  أدرج يـوم : الأحد, 11 تشرين1/أكتوير 2020 11:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.11

مهام وصلاحيات ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية تنشر بالجريدة الرسمية 

20.10.11

الرئيس تبون يستقبل عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب…

20.10.11

شرطة المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية تحترف سرقة المركبات وتزوير وثائقها

20.10.11

جامعة وهران1: افتتاح كلية الآداب والفنون ومعهد الترجمة الجديدين في الدخول الجامعي المقبل

20.10.11

خنشلة: هلاك مشتبه فيه في قضية سرقة في محاولة فرار من مقر أمن الولاية

20.10.11

تعديل الدستور: استلام طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

"دخول ثقافي"، قطيعة مع جمود النشاطات

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة