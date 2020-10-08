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طاقة: السيد عطار يتباحث مع الرئيس المدير العام لناتورجي

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

الجزائر - إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الخميس الرئيس المدير العام للشركة الاسبانية للطاقة ناتورجي، فرانثيسكو رينس ماسانيت على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة الاسباني بيدرو سانشيز.

و خلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون و الشراكة بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المؤسسة الاسبانية ناتورجي و كذا سبل و كيفيات تعزيزها خدمة لمنفعة البلدين" حسب بيان للوزارة.

بهذه المناسبة، أشاد الجانبان ب"علاقات الشراكة التقليدية و الاستراتيجية " بين الشركتين كما أعربا عن ارتياحهما للتوقيع على ملحقات لعقود بيع الغاز القائمة بين الشركتين و هو التوقيع الذي يأتي ليعزز الشراكة التجارية بين سوناطراك و ناتورجي التي تعود الى 50 سنة خلت.

كما تمحورت المحادثات حول آفاق التعاون المستقبلية لاسيما في مجال استكشاف وانتاج المحروقات.

في هذا الشأن، دعا الوزير الشركة الاسبانية الى استكشاف الفرص الممنوحة في هذا المجال خاصة مع دخول حيز التنفيذ القانون الجديد حول المحروقات الذي"يفتح آفاقا واعدة جدا لشراكة تعود بالمنفعة على الطرفين".

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طاقة: السيد عطار يتباحث مع الرئيس المدير العام لناتورجي
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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