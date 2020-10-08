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وزير السياحة يستعرض مع سفير البرتغال بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
وزير السياحة يستعرض مع سفير البرتغال بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر - استعرض وزير السياحة الصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، يوم الخميس، مع سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البكارك فيرلوزو، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين البلدين، لاسيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأضاف ذات المصدر أن السيد حميدو أعرب، خلال هذا اللقاء، عن أمله في "تكثيف الجهود للدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة في كل من مجال التكوين السياحي والفندقي وفي الصناعة التقليدية والحرف وكذا العمل العائلي"، مثمنا بالمناسبة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل الاتفاق في مجال السياحة وبروتوكول التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، إلى جانب تجسيد برنامج التعاون في مجال التكوين السياحي المبرم بين البلدين".

من جهته، أشاد السفير البرتغالي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا في نفس الوقت استعداد بلاده للدفع بالعلاقات الثنائية، خاصة في المجال السياحي والصناعة التقليدية.

كما أبرز أهمية العمل من أجل تجسيد المشاريع المدرجة ضمن مخطط العمل المسطر بين البلدين.

وتفقا الطرفان على ضرورة "تعزيز وتكثيف اللقاءات الثنائية من أجل تجسيد محاور التعاون الثنائي والعمل سويا على بناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

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وزير السياحة يستعرض مع سفير البرتغال بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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