غاز: العقود المبرمة مع "ناتورجي" ستعزز مكانة سوناطراك في السوق الاسبانية

الجزائر - اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان التوقيع على عقود بيع الغاز بين "سوناطراك" وشركة "ناتورجي" الاسبانية، سيعزز موقف المجمع لعمومي في السوق الاسبانية.

ولدى تدخله خلال اشغال المنتدى الجزائري-الاسباني الذي عقد على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، أوضح السيد حكار ان التوقيع على ملاحق تعديلات تخص عقود تسويق الغاز متعلقة بشروط تسليم الغاز الى غاية سنة 2030، جاءت بعد 5 اشهر من المفاوضات بين "سوناطراك" و "ناتورجي".

وقال السيد حكار "اليوم و بعد مفاوضات صعبة مع الشريك الإسباني ناتورجي بشأن عقود تسويق الغاز، توصلنا الى التوقيع على ثلاثة عقود تربط سوناطراك و الشركة الاسبانية (...). و هذا النجاح سيمكن سوناطراك من تعزيز موقفها في السوق الاسبانية للغاز خاصة و في السوق الاسبانية بصفة عامة لا سيما خلال هذه الفترة المتميزة بمنافسة شرسة بين مختلف منتجي الغاز"، حسبما أكده السيد حكار.

وأوضح ذات المسؤول ان "هذه الملاحق الخاصة بعقود تسويق الغاز موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي"، مضيفا ان "مجمع سوناطراك يبيع اليوم ازيد من 12 مليار مكعب من الغاز الطبيعي لإسبانيا منها 8 ملايير لمجمع ناتورجي ".

والح الرئيس المدير العام لسوناطراك على أهمية هذه العقود التي ستمكن المجمع من تعزيز تواجده في اسبانيا، مضيفا ان "مفاوضات أخرى جارية مع الطرف الاسباني" من اجل انجاز العديد من المشاريع في مجالات الاستكشاف و الإنتاج و التسويق و نقل الطاقة سواء في الجزائر او في اسبانيا.

واسترسل يقول ان سوناطراك متواجدة في اسبانيا في إطار المشروع البيتروكيميائي وشركات اسبانية متواجدة في الجزائر وتعمل في قطاعات تحلية مياه البحر والكهرباء وفي مجالات نشاط أخرى مثل انتاج الأسمدة.

وقال "نحن شركاء منذ فترة طويلة (...) فشركات اسبانية مثل +ريبسول+ و +سيبسا+ لديها مساحات استغلال في الجزائر".

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وذكر السيد حكار ان احجام تصدير الغاز، بلغت الى حد اليوم 350 مليار متر مكعب و 115 مليون طن من المنتجات النفطية.

و من جهته أكد فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية بأن العقود الموقعة مع مجمع سوناطراك، تؤكد التوافق على المدى الطويل بين ناتورجي و سوناطراك و بين اسبانيا و الجزائر.

وأشار إلى أن الغاز هو مورد أساسي للطاقة و يمثل هدفا استراتيجيا بالنسبة لإسبانيا، مؤكدا بان "التوقيع على عقود مع سوناطراك، يأتي بدعم من الحكومتين الاسبانية و الجزائرية".

وقال المسؤول الاسباني "لقد تمكنا من التوقيع على عقود أفضل ستسمح بشراكة طويلة الأمد و بالقيام بمشاريع مشتركة في المستقبل. والأهم يبقى ديمومة الشراكة"، مذكرا بان "العقود بين الطرفين يعود تاريخها إلى 50 سنة خلت حيث تم خلالها انفتاح العلاقات و أصبحت متميزة بالثقة".

و تطرق السيد راينز إلى وجود منافسة قوية في السوق الغازية، مؤكدا بان الطرفين اتفقا على "شروط جديدة للإبقاء على الشراكة على المدى الطويل لا سيما حول شروط تمديد مدة العقد".