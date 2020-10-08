Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد آيت علي براهم يبحث مع ممثل "فولكسفاغن" امكانية اقامة مشروع بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
السيد آيت علي براهم يبحث مع ممثل &quot;فولكسفاغن&quot; امكانية اقامة مشروع بالجزائر

الجزائر - تباحث وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، يوم الخميس بالجزائر، مع السيد ألفونسو سانشا غارسيا، ممثل مجمع "فولكسفاغن" لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية "سيات"، أحد فروع المجمع، امكانية اقامة مشروع صناعي بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز إلى الجزائر، بحث الطرفان "إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر، حيث شرح السيد آيت علي براهم لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال"، حسب البيان.

إقرأ أيضا:  الجزائر-إسبانيا : امكانيات التعاون الاقتصادي الثنائي غير مستغلة بشكل كاف

و في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد الوزير "استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ ستة أشهر".

و أضاف بأنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة و مجمع فولكسفاغن ل"دراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد".

وقال في هذا الخصوص: "التقينا اليوم مع السيد غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع  فولكسفاغن في الجزائر".

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيات"و ممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت "مهمة وبناءة" بعد أن تلقى شروحات حول دفتر الشروط الجديد، مضيفا: "سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر".

آخر تعديل على الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 15:40
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد آيت علي براهم يبحث مع ممثل "فولكسفاغن" امكانية اقامة مشروع بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

السيد آيت علي براهم يبحث مع ممثل "فولكسفاغن" امكانية اقامة مشروع بالجزائر

20.10.08

كرة القدم: طاقم تحكيم نمساوي لمباراة الجزائر - نيجيريا الودية

20.10.08

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: موعد لإحداث التغيير

20.10.08

مركب بلارة للحديد والصلب: نحو استنساخ قطع الغيار الميكانيكية المستوردة

20.10.08

ندوة حول الدور الريادي للدبلوماسية الجزائرية إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال 

20.10.08

استلام أدوية موجهة لعلاج سرطان الاطفال المفقودة في السوق يوم الخميس

الأكثــر قـراءة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"

20.10.05

بعد ركود بسبب كورونا، مبادرات فردية لتنشيط الفعل الثقافي