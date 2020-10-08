السيد آيت علي براهم يبحث مع ممثل "فولكسفاغن" امكانية اقامة مشروع بالجزائر

الجزائر - تباحث وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، يوم الخميس بالجزائر، مع السيد ألفونسو سانشا غارسيا، ممثل مجمع "فولكسفاغن" لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية "سيات"، أحد فروع المجمع، امكانية اقامة مشروع صناعي بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز إلى الجزائر، بحث الطرفان "إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر، حيث شرح السيد آيت علي براهم لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال"، حسب البيان.

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و في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد الوزير "استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ ستة أشهر".

و أضاف بأنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة و مجمع فولكسفاغن ل"دراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد".

وقال في هذا الخصوص: "التقينا اليوم مع السيد غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع فولكسفاغن في الجزائر".

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيات"و ممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت "مهمة وبناءة" بعد أن تلقى شروحات حول دفتر الشروط الجديد، مضيفا: "سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر".