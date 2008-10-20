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حوالي 50 مشاركا في منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 12:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات
حوالي 50 مشاركا في منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني

الجزائر- افتتحت اشغال منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني يوم الخميس بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي خمسين مؤسسة ومنظمات أرباب العمل للبلدين.

و اشرف على حفل الافتتاح الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز, الذي شرع منذ امس الاربعاء في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين.

و يضم وفد الاعمال الاسباني حوالي 15 مؤسسة كبرى تنشط لا سيما في قطاع الطاقة و صناعة السيارات والصناعة الغذائية و البناء بالإضافة الى اربع منظمات و هي غرفة التجارة الاسبانية و الكونفدرالية الاسبانية لمنظمات المؤسسات و الاتحاد العام للعمال و وكالة ترقية العمل Foment del Trebal.

ويشارك في هذا المنتدى عن الجانب الجزائري حوالي ثلاثين مؤسسة عمومية وخاصة بالإضافة الى اهم منظمات ارباب العمل.

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ويتميز اللقاء أيضا بمشاركة رسمية هامة، لا سيما بحضور الوزراء الجزائريين المكلفين بالشؤون الخارجية والداخلية و الطاقة و الثقافة و الصناعة و التجارة الخارجية.

وسيتم تنظيم لقاءات اعمال تقنية ثنائية في إطار هذا المنتدى لمناقشة إمكانيات إقامة علاقات شراكة بين المؤسسات الجزائرية والإسبانية في مختلف مجالات النشاط.

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حوالي 50 مشاركا في منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 12:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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