الجزائر-اسبانيا: "سوناطراك" توقع مع "ناتورجي" على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز

و يأتي التوقيع على هذه الملاحق التي حضرها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و نطيره فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الى الجزائر.
و حسب البيان فان "توقيع هذه الملاحق يعزز الشراكة بين سوناطراك و ناتورجي، اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى سبعينيات القرن الماضي فضلا عن كونهما المساهمان في شركة "ميدغاز" التي تسير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51% و49% على التوالي.
ويعكس الاتفاق الذي توصلت إليه سوناطراك ونظيرتها الاسبانية ناتورجي , حسب السيد حكار "الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية" يضيف ذات المصدر.
و تابع ، "أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19 و تعمل سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع شركائها، للتغلب على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية".
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من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي أن هذا الاتفاق يبرز"استعداد سوناطراك و ناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد و التي بدأت منذ عقود".
و اعتبر السيد راينز هذا "التحالف الاستراتيجي" ضروري لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة "تنافسية و آمنة" ، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكلا البلدين, يضيف ذات المصدر.
كما كان هذا الاجتماع , بحسب البيان , فرصة للمسؤولين لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.