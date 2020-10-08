Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-اسبانيا: "سوناطراك" توقع مع "ناتورجي" على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
الجزائر-اسبانيا: &quot;سوناطراك&quot; توقع مع &quot;ناتورجي&quot; على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك اليوم الخميس بالجزائر على ملاحق تعديلات تخص عقود تسويق الغاز بين "سوناطراك" وشركة "ناتورجي" الاسبانية وذلك في ختام اللقاء الذي جمع رئيسي الشركتين, حسبما أفاد به بيان لسوناطراك .

و يأتي التوقيع على هذه الملاحق التي حضرها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و نطيره فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الى الجزائر.

و حسب البيان فان "توقيع هذه الملاحق يعزز الشراكة بين سوناطراك و ناتورجي، اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى سبعينيات القرن الماضي فضلا عن كونهما المساهمان في شركة "ميدغاز" التي تسير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51% و49% على التوالي.

ويعكس الاتفاق الذي توصلت إليه سوناطراك ونظيرتها الاسبانية ناتورجي , حسب السيد حكار "الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية" يضيف ذات المصدر.

و تابع ، "أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19 و تعمل سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع شركائها، للتغلب على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية".

اقرأ أيضا : استعراض آفاق الشراكة بين سوناطراك و أوكسيدنتال بتروليوم

من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي أن هذا الاتفاق يبرز"استعداد سوناطراك و ناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد و التي بدأت منذ عقود".

و اعتبر السيد راينز  هذا "التحالف الاستراتيجي" ضروري لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة "تنافسية و آمنة" ، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكلا البلدين, يضيف ذات المصدر.

كما كان هذا الاجتماع , بحسب البيان , فرصة للمسؤولين لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

آخر تعديل على الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 12:12
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-اسبانيا: "سوناطراك" توقع مع "ناتورجي" على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

حوالي 50 مشاركا في منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني

20.10.08

محمد شفيق مصباح يستقبل بنواكشوط من طرف الوزير الأول الموريتاني

20.10.08

رئيس الحكومة الاسبانية يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية

20.10.08

الجزائر-اسبانيا: "سوناطراك" توقع مع "ناتورجي" على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز

20.10.08

الجزائر-أسبانيا: توقيع مذكرة تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة

20.10.08

جراد يتحادث مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز

الأكثــر قـراءة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.05

الغرفة الوطنية للصيد البحري تثمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضرائب على مهنيي القطاع

20.10.05

كأس الجزائر: إلغاء صيغة الذهاب والإياب خلال الدورين ربع ونصف النهائيين