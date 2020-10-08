الجزائر-اسبانيا: "سوناطراك" توقع مع "ناتورجي" على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك اليوم الخميس بالجزائر على ملاحق تعديلات تخص عقود تسويق الغاز بين "سوناطراك" وشركة "ناتورجي" الاسبانية وذلك في ختام اللقاء الذي جمع رئيسي الشركتين, حسبما أفاد به بيان لسوناطراك .

و يأتي التوقيع على هذه الملاحق التي حضرها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و نطيره فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الى الجزائر.

و حسب البيان فان "توقيع هذه الملاحق يعزز الشراكة بين سوناطراك و ناتورجي، اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى سبعينيات القرن الماضي فضلا عن كونهما المساهمان في شركة "ميدغاز" التي تسير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51% و49% على التوالي.

ويعكس الاتفاق الذي توصلت إليه سوناطراك ونظيرتها الاسبانية ناتورجي , حسب السيد حكار "الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية" يضيف ذات المصدر.

و تابع ، "أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19 و تعمل سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع شركائها، للتغلب على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية".

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من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي أن هذا الاتفاق يبرز"استعداد سوناطراك و ناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد و التي بدأت منذ عقود".

و اعتبر السيد راينز هذا "التحالف الاستراتيجي" ضروري لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة "تنافسية و آمنة" ، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكلا البلدين, يضيف ذات المصدر.

كما كان هذا الاجتماع , بحسب البيان , فرصة للمسؤولين لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.