الجزائر-أسبانيا: توقيع مذكرة تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة

الجزائر- تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الجزائر واسبانيا بمناسبة زيارة العمل التي يجريها رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز إلى الجزائر.

وقد تم توقيع هذه المذكرة بالأحرف الاولى من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد ونظيره الاسباني بحضور عدة وزراء من البلدين وذلك عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين الأولين قبل مراسم افتتاح أشغال منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني.

وسيرأس هذا المنتدى السيد جراد مناصفة مع نظيره الاسباني بحضور وفود رسمية من البلدين إضافة إلى حوالي خمسين رئيس مؤسسة وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل.

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وكان رئيس الحكومة الاسباني قد وصل إلى الجزائر مساء الأربعاء حيث كان في استقباله في مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, عبد العزيز جراد, وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود.