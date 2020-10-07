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 تجارة: السيد رزيق يتحادث مع سفير الجزائر بفرنسا حول تعزيز الصادرات الجزائرية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
 تجارة: السيد رزيق يتحادث مع سفير الجزائر بفرنسا حول تعزيز الصادرات الجزائرية 

الجزائر - استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي تحادث معه حول سبل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في إطار الشراكة التجارية الجزائرية-الفرنسية ورفع حجم الصادرات نحو فرنسا خارج المحروقات، حسبما اورده بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة، و الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، ناقش الطرفان التوجهات الاقتصادية الجديدة لقطاع التجارة وما يقدمه من تحفيزات خاصة في الجانب الاستثماري من حيث المرافقة و القضاء على كل الممارسات البيروقراطية، يضيف نفس المصدر.

كما هنأ السيد رزيق، على هامش اللقاء، السفير الجزائري بمناسبة تجديد الثقة في شخصه من قبل السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون و تعيينه سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا مؤكدا على أن مصالح دائرته الوزارية على استعداد كامل للتنسيق ومواصلة اللقاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار بعث العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية وفق مبدأ رابح-رابح، حسب ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:32
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 تجارة: السيد رزيق يتحادث مع سفير الجزائر بفرنسا حول تعزيز الصادرات الجزائرية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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