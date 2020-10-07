 تجارة: السيد رزيق يتحادث مع سفير الجزائر بفرنسا حول تعزيز الصادرات الجزائرية 

و خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة، و الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، ناقش الطرفان التوجهات الاقتصادية الجديدة لقطاع التجارة وما يقدمه من تحفيزات خاصة في الجانب الاستثماري من حيث المرافقة و القضاء على كل الممارسات البيروقراطية، يضيف نفس المصدر.
كما هنأ السيد رزيق، على هامش اللقاء، السفير الجزائري بمناسبة تجديد الثقة في شخصه من قبل السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون و تعيينه سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا مؤكدا على أن مصالح دائرته الوزارية على استعداد كامل للتنسيق ومواصلة اللقاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار بعث العلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية وفق مبدأ رابح-رابح، حسب ذات البيان.