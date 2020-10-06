Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير "في غضون شهر"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 09:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير &quot;في غضون شهر&quot;

الطارف - أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء بالطارف، أن دمج مؤسسة الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير "مرتقب في غضون شهر من اليوم".

وفي تصريح أدلى به في ختام زيارة عمل وتفقد قام بها رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، إلى الولاية، أوضح السيد براقي أن هذه العملية ستتجسد في غضون شهر وأن الإدماج الشامل لمحطات تحلية المياه مع الوزارة الوصية مزمعة "في غضون خمس سنوات".  

وبعد أن سلط الضوء على المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب، أكد الوزير بأن "الأولوية تمنح لإطلاق مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب الموجهة لسد العجز عبر 12 منطقة عبر الولاية". 

 إقرأ أيضا: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: توقيع ثماني اتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة

وزيادة على تأمين التموين بالماء الصالح للشرب من خلال حشد القدرات المائية، فاد المسؤول الأول عن القطاع بتمويل مشاريع "مستعجلة" بهدف وضع حد للتذبذب المسجل في هذا المجال وكذا توقيع على 20 اتفاقية من خلال وكالة التسيير المندمج للموارد المائية في إطار عملية ترمي إلى حماية المياه الجوفية. 

وتم التطرق كذلك إلى عديد النقاط المرتبطة بحماية المدن من خطر الفيضانات التي تعتبر "دورية" بولاية الطارف وتنظيف الوديان وعقلنة وسائل التدخل.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 10:37
كلـمات مفتـاحيــة :
دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير "في غضون شهر"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 09:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.07

دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير "في غضون شهر"

20.10.07

لاجئون: الجزائر ترافع من أجل تعزيز القدرات الانسانية في افريقيا

20.10.07

الصحافة الوطنية تركز على انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور

20.10.07

مجلة "أفريك-ازي" تتطرق الى عودة الجزائر القوية على الساحة الدولية

20.10.07

أيت علي يشارك يوم الخميس في الندوة الدولية "اكتشف الأسواق العالمية"

الأكثــر قـراءة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

الغرفة الوطنية للصيد البحري تثمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضرائب على مهنيي القطاع

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص تؤكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"

20.10.05

مشروع تعديل الدستور يندرج "ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية وممارسة الديمقراطية الحقيقية"

20.10.05

الأمم المتحدة–المساواة بين الجنسين : عرض التجربة الجزائرية