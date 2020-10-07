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أيت علي يشارك يوم الخميس في الندوة الدولية "اكتشف الأسواق العالمية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 09:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
أيت علي يشارك يوم الخميس في الندوة الدولية &quot;اكتشف الأسواق العالمية&quot;

الجزائر- يشارك وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم, يوم الخميس, عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في ندوة "اكتشف الأسواق العالمية", المقررة من 7 إلى 9 أكتوبر في عاصمة ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الحدث السنوي المنظم تحت شعار "فرص النمو في مجال التصنيع الذكي"، والذي تنظمه وزارة التجارة الأمريكية، هو فضاء للتبادل بين أكبر الشركات المتخصصة في الصناعات المتطورة والتقنيات الذكية بما فيها صناعات السيارات والفضاء وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.

و حسب المنظمين، فان هذا اللقاء الدولي سيكون فرصة للمشاركين لاستكشاف شراكات جديدة مع مسؤولي الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، الذين يسعون إلى توسيع توزيعهم الدولي و/أو تطوير فرص الشراكة.

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وستشارك في هذه الندوة الافتراضية -حسب ذات البيان- شركات متخصصة في الصناعات المتطورة والتقنيات الذكية من 40 دولة، والذي سيشهد أيضًا مشاركة وزراء مكلفين بالصناعة من بعض الدول مثل الجزائر والمغرب و تركيا إضافة إلى السيد ويلبر روس، كاتب الدولة الأمريكي للتجارة، الجهة المنظمة الحدث.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 10:36
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أيت علي يشارك يوم الخميس في الندوة الدولية "اكتشف الأسواق العالمية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 09:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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