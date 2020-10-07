رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة -

دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير في غضون شهر -

لاجئون: الجزائر ترافع من أجل تعزيز القدرات الانسانية في افريقيا -

الصحافة الوطنية تركز على انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور -

مجلة أفريك-ازي تتطرق الى عودة الجزائر القوية على الساحة الدولية -

أيت علي يشارك يوم الخميس في الندوة الدولية اكتشف الأسواق العالمية -

التنويه بالدور والمساهمة التي لا تقدر بثمن للمرأة الريفية في التنمية -

مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية اليوم -

صناعة الكترونية و كهرومنزلية : عرض دفتر الشروط بحر الأسبوع المقبل أمام الحكومة -

الطاقات المتجددة, مجال متميز للشراكة الجزائرية الألمانية -

وزير الصناعة : تسجيل أزيد من 130 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة -

كوثر كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف -

التشديد على مساهمة قطاع الصناعة التقليدية والحرف في خلق الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني -

شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة -

نجاعة طاقوية: الجزائر مهتمة بتجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

اعتماد قريبا جهاز جديد لدعم الفلاحين في مجال إنجاز وتجهيز هياكل الري المقتصدة للمياه -

رئيس الحكومة الإسباني في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء -

أدرار: الوضعية الوبائية للملاريا ''مستقرة'' بالولاية -

إنقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس -