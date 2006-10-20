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نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تصل حاليا إلى 62 بالمائة على المستوى الوطني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تصل حاليا إلى 62 بالمائة على المستوى الوطني

تيسمسيلت -  كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت، أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي وصلت حاليا على المستوى الوطني إلى 62 بالمائة.

وأبرز السيد عطار، خلال زيارته التفقدية إلى الولاية، بأن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي قد وصلت حاليا على المستوى الوطني، إلى 62 بالمائة في حين تبلغ بولاية تيسمسيلت 85 بالمائة.

وشدد الوزير على "ضرورة الانتهاء من تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمناطق الظل للولاية خلال السنة المقبلة كآخر أجل"، داعيا إلى "توظيف شباب المنطقة بالمؤسسات المكلفة بتجسيد هذه المشاريع".

وأكد بأنه "يمكننا اللجوء إلى إجراءات منح الصفقات بالتراضي بصفة شفافة لمؤسسات جزائرية وذلك بهدف التسريع من وتيرة عمليات ربط مناطق الظل بشبكتي الكهرباء والغاز".

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وعلى صعيد آخر، كشف الوزير بأن وزارته ستعتمد على رقمنة جميع الوثائق الإدارية خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال الاعتماد على المراسلات الإلكترونية.

وخلال لقاء صحفي على هامش هذه الزيارة، ذكر الوزير بأن نسبة التغطية بالكهرباء على مستوى ولاية تيسمسيلت وصلت حاليا الى 95 بالمائة كما تتوفر 20 بلدية على الغاز وهذا من مجموع 22 جماعة محلية تضمها الولاية حيث تجري أشغال الربط بإحدى البلديتين المتبقيتين في حين سيتم إيصال الغاز الطبيعي للبلدية الثانية قبل فصل شتاء للسنة المقبلة.

وتضمنت الزيارة التفقدية لوزير الطاقة إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق أشغال انجاز شبكة النقل للغاز الطبيعي ببلدية اليوسفية ووضع حيز الخدمة لمشروع ربط التجمعين السكنيين الثانويين "الشهيد مرابط العربي" و"الشهيد لفافن" بذات الجماعة المحلية بالكهرباء كما تلقى عرضا حول برنامج الربط بالشبكة الكهربائية بالولاية.

وببلدية برج الأمير عبد القادر، قدمت للسيد عطار شروحات حول الدراسات المتعلقة بربط المحيطات الفلاحية بذات الجماعة المحلية بشبكة الكهرباء.

وبعاصمة الولاية أشرف على انطلاق أشغال مشروع تدعيم شبكة النقل للغاز الطبيعي بالولاية كما تلقى عرضا حول مشاريع الربط بشبكة غاز المدينة بالمنطقة، فضلا على زيارة لمركز تخزين الوقود أين اطلع على وضعية التموين بالمواد الطاقوية بالجهة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 18:51
كلـمات مفتـاحيــة :
نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تصل حاليا إلى 62 بالمائة على المستوى الوطني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 18:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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