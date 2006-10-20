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مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
مركب الحديد والصلب لوهران &quot;توسيالي&quot;: تصدير 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال

وهران - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال في أول عملية تخص هذا النوع من المنتجات للمركب، حسبما أستفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة، ضمن عملية التصدير السادسة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري، أمس الاثنين انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء عاصمة السنغال داكار، كما أوضح نفس المصدر.

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كما سيتم مع نهاية الأسبوع الجاري تصدير 18 ألف طن من حديد البناء و400 طن من الأسلاك الحديدية إلى كندا انطلاقا من ميناء مستغانم، كما أشير إليه.

ويرتقب قريبا تصدير 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وذلك انطلاقا من ذات الميناء، وفق خلية الاتصال لمركب الحديد والصلب "توسيالي".

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 49 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا.

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مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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