صدور مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

الجزائر - حدد مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد من الجريدة رسمية (رقم 58) صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، بعد فصل هذه الوزارة عن وزارة الصحة بموجب التعديل الحكومي الأخير.

و بمقتضى هذا النص التنظيمي، يتولى وزير الصناعة الصيدلانية مسؤولية اعداد و اقتراح، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان المراقبة والتحكم في تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

و على هذا الأساس، يسهر الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية على تطوير سياسة الصناعة الصيدلانية، لضمان تطورها و متابعة ومراقبة تنفيذها و على اقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني و اعداد سياسات ترقية و تنمية الاستثمار في الصناعة الصيدلانية و كذا اعداد و اقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني و السهر على تنفيذها.

كما أن وزير الصناعة الصيدلانية مسؤول عن تطوير و اقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى وفرة و جودة و اتاحة المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية و تشجيع انجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية و ضمان تسهيلاتها، لاسيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد.

وبموجب هذا النص القانوني، فان وزير الصناعة الصيدلانية مدعو أيضا لاقتراح و اتخاذ أي إجراء يهدف إلى ضمان ضبط نشطات المؤسسات الصيدلانية و خاصة في مجال تسجيل المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية واتخاذ كل تدبير يهدف إلى تنظيم نشاط المؤسسات في مجال الانتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال و التوزيع. كما أن للوزير صلاحيات باعتماد المؤسسات الصيدلانية و انتاج المستلزمات الطبية في مجال الانتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال و التوزيع وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.

و في ظل السياسة الصناعية و تعزيز الإنتاج والاستثمار، فان الوزير مسؤول على تطوير و تسهيل انشاء المؤسسات الصيدلانية بالتعاون مع الأطراف المعنية و اعداد السياسة الصناعية لقطاع الصيدلة واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية وفق الأهداف المحددة والأولويات الوطنية.

و من بين المهام الاخرى الموكلة للوزير تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشطات القطاع والسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات الدولية المبرمة.

و يمنح هذا المرسوم صلاحية للوزير بان يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال صلاحياته و تقديم الدعم للتكوين و تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نشطات القطاع.