الغرفة الوطنية للصيد البحري تثمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضرائب على مهنيي القطاع

الجزائر - ثمن رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، باني بن ميرة كريم، اليوم الاثنين، توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، المتعلقة بتجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري و التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب.

وجاء في بيان للغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، ان توجيهات رئيس الجمهورية "تدعم البحارة الصيادين و تخفف من الاعباء المفروضة" كما تعكس "الاهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للصيد البحري و الارادة الجادة للنهوض بهذا القطاع الحساس."

إقرأ أيضا: صيد بحري: تخفيف اجراءات منح شهادات قيادة السفن

و بهذا الصدد، يدعو مهنيو قطاع الصيد البحري رئيس الجمهورية الى "اعطائهم الدعم الكامل و التفاتة خاصة للوقوف بالقطاع الذي همش نوعا ما مما جعله يعاني من عدة مشاكل نظرا للتداخل بين القطاعات في التسيير، الامر الذي انعكس سلبا على ترقية القطاع و مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد"، مؤكدين "التزامهم بالعمل الجاد و تكثيف النشاط"، يضيف نفس البيان.