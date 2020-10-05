الغرفة الوطنية للصيد البحري تثمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضرائب على مهنيي القطاع

وجاء في بيان للغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، ان توجيهات رئيس الجمهورية "تدعم البحارة الصيادين و تخفف من الاعباء المفروضة" كما تعكس "الاهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للصيد البحري و الارادة الجادة للنهوض بهذا القطاع الحساس."
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و بهذا الصدد، يدعو مهنيو قطاع الصيد البحري رئيس الجمهورية الى "اعطائهم الدعم الكامل و التفاتة خاصة للوقوف بالقطاع الذي همش نوعا ما مما جعله يعاني من عدة مشاكل نظرا للتداخل بين القطاعات في التسيير، الامر الذي انعكس سلبا على ترقية القطاع و مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد"، مؤكدين "التزامهم بالعمل الجاد و تكثيف النشاط"، يضيف نفس البيان.