ميناء الجزائر للوسط : تكلفة المشروع تتراوح ما بين 5 و 6 مليار دولار

الجزائر - كشف وزير النقل السيد لزهر هاني يوم الاثنين بالجزائر أن تكلفة انجاز ميناء الجزائر للوسط تتراوح حسب التقييم الأولي للمشروع ما بين 5 و 6 مليار دولار.

و قال السيد هاني في رده على سؤال لـ (وأج) خلال فوروم الاذاعة الوطنية أن تكلفة مشروع ميناء الجزائر للوسط المرتقب انجازه بمنطقة الحمدانية بشرشال (تيبازة) "سيكلف حسب الدراسة الأولية للمشروع مبلغ يتراوح ما بين 5 و 6 مليار دولار و يستم ربطه بخط للسكة الحديدية" يمتد الى غاية عواصم الدول الإفريقية المتاخمة للحدود الجنوبية للبلاد.

و أضاف الوزير أن هذه المنشأة الاستراتيجية من شأنها معالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي.

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و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية أغسطس الماضي بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني المكلف بالإنجاز, كما خصص خلال جلسة عمل عقدها في 24 سبتمبر الماضي محورا لمناقشة تفاصيل هذا المشروع.