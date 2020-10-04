رئيس الجمهورية يعطي توجيهات بإعادة فتح المطارات الداخلية

كما أعطى الرئيس تبون تعليمات بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة و ب"إعادة النظر" في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.
و أمر بتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية. و كذا استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين و إفريقيا.
و قد استمع المجلس و صادق على خطة العمل التي قدمها وزير النقل تتضمن اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة و تتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي وفتح خطوط دولية جديدة و إنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة و السهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتى تقدم خدمات أفضل في الشحن والسفر.