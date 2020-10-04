رئيس الجمهورية يعطي توجيهات بإعادة فتح المطارات الداخلية

الجزائر- أعطى رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون , يوم الأحد , خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء, توجيهات بإعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية

كما أعطى الرئيس تبون تعليمات بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة و ب"إعادة النظر" في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج.

و أمر بتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية. و كذا استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين و إفريقيا.

و قد استمع المجلس و صادق على خطة العمل التي قدمها وزير النقل تتضمن اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة و تتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي وفتح خطوط دولية جديدة و إنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة و السهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتى تقدم خدمات أفضل في الشحن والسفر.