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تنظيم 3 ندوات افتراضية شهريا حول تسيير النفايات في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، يوم الأحد، في بيان لها، على تنظيم سلسلة من 3 ندوات افتراضية شهريا، ابتداء من الاربعاء المقبل، لفائدة مختلف الفاعلين، من اجل الترويج للجانبين القانوني و التنظيمي لتسيير النفايات في الجزائر.  

و جاء في البيان:" في اطار مهامها التأسيسية في مجال تسير النفايات، ووفقا لتعليمات السيدة وزيرة البيئة بخصوص تكثيف النشطات المستهدفة لفائدة مختلف الفاعلين في المجال، تعتزم الوكالة الوطنية للنفايات تنظيم سلسلة من ثلاث ندوات افتراضية شهريا".

وحسب نفس المصدر، فان الهدف المنشود من خلال هذه الندوات هو الترويج للجانبين القانوني و التنظيمي لتسيير النفايات في الجزائر.     

و ستنظم أولى هذه الندوات يوم الاربعاء 7 أكتوبر (ابتداء من الساعة العاشرة صباحا) و ستتناول موضوع "تصنيف النفايات المنزلية".  

 كما ستنظم الندوة الثانية يوم الاربعاء 14 اكتوبر (في نفس التوقيت) و ستعالج موضوعا متعلقا بأدوات التخطيط و تسيير النفايات المنزلية و التي على المجلس الشعبي البلدي تسخيرها للرقي الى خدمة عمومية تتسم بالاحترافية و الفعالية.

و لم يحدد البيان تاريخ الندوة الافتراضية الثالثة.

و ذكر بيان الوكالة بأن عملية تأطير أدوات التخطيط في مجال تسير النفايات تدخل ضمن القانون 19-01 الموافق ل 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بتسيير و مراقبة و ازالة النفايات و كذا المرسوم التنفيذي رقم 07-205 الموافق ل 30جوان 2007 الذي يحدد كيفيات و اجراءات اعداد المخطط البلدي للنفايات المنزلية و المشابهة لها.

وبهذه المناسبة ، تدعو الوكالة كل المهتمين بالمشاركة في هذه الندوات لارسال معلوماتهم الشخصية عبر منصات التوصل الاجتماعي للوكالة (فايسبوك Agence nationale des Déchets ، الانستغرام andalgerie و تويتر : @ANDalgerie).

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تنظيم 3 ندوات افتراضية شهريا حول تسيير النفايات في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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