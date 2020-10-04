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صندوق دعم المؤسسات الناشئة: دعم مالي من أجل اقتصاد مولد للثروة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 08:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
صندوق دعم المؤسسات الناشئة: دعم مالي من أجل اقتصاد مولد للثروة

الجزائر- يعتبر الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة الذي تم اطلاقه رسميا يوم السبت بالجزائر العاصمة, مرحلة جديدة في دعم حاملي المشاريع المبتكرة, و هو يعكس ارادة الدولة في انشاء نسيج اقتصادي مولد للثروة و لمناصب الشغل, يعتمد على طاقة الابتكار و مقاولاتية شباب البلد, حسبما أكد المشاركون في الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة.

و أكد المسؤولون و المختصون المشاركون في حفل اطلاق هذا الصندوق الوطني, ان هذه المؤسسة المالية تمثل "مرحلة جديدة في سلسلة من الاجراءات الهادفة الى دعم المقاولاتية في الجزائر".

و اوضح المشاركون انه "بعد انشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و وضع اطار قانوني يحدد وضعية المؤسسة الناشئة و المزايا الممنوحة لهذا النوع من المؤسسات, يأتي نشاء هذا الصندوق ليندرج في اطار ارادة الدولة في مرافقة بروز ابطال جزائريين في الاقتصاد.

و اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تراس افتتاح اللقاء و اعلن عن اطلاق الصندوق ان الامر يتعلق بإزاحة جميع العراقيل لا سيما الادارية امام الشباب حامل المشاريع قصد تمكينهم من التعبير عن طاقتهم".

و من جهته ألح الوزير الاول عبد العزيز جراد, على ان تطوير المؤسسات الناشئة يشكل من الآن فصاعدا محورا اساسيا في سياسة الحكومة.

و أشار وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن المستثمرين الخواص لديهم ايضا  دور يلعبونه في دعم المؤسسة الناشئة.

اقرأ أيضا : إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

و حسب الخبراء الحاضرين في الندوة, المستثمرين و المؤسسات الكبرى الخاصة عليها المبادرة و المخاطرة بدعم المؤسسات الناشئة التي يمكنها التطور و توليد ارباح بعد ولوجها السوق الوطنية بمنتوجاتها او خدماتها, بل حتى الاسواق الدولية.

و بالنسبة لمسؤولي المؤسسات الناشئة و لحاملي المشاريع الحاضرين في الحدث, فقد اعتبروا ان املا جديدا ولد بعد انشاء هذا الصندوق الوطني, مع التعبير عن املهم في رؤية تجسيد تأطير فعال لمشاريعهم.

و صرح لوأج ممثل نادي  « CELEC »  لكلية الالكترونيك لجامعة هواري بومدين بباب الزوار (الجزائر) قائلا "اننا بحاجة للتمويل من اجل تجسيد مشاريعنا, و لكننا ايضا بحاجة لان نكون مؤطرين من الجانب التقني للتمكن من استكمال ابتكاراتنا و التمكن من تسويقها".

و اعتبر محمد و هو مسير لمؤسسة مصغرة للخدمات الالكترونية, انه "متفائل بإنشاء هذا الصندوق الوطني للدعم", معربا عن امله في التمكن من التعاون مع المؤسسات العمومية ليسوق لهم منتوجه الابتكاري الخاص بالكشف عن الاعطاب الكهربائية.

كلـمات مفتـاحيــة :
صندوق دعم المؤسسات الناشئة: دعم مالي من أجل اقتصاد مولد للثروة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 08:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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